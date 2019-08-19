“شاهد” الجيش والشرطة ينفذان قرار السيسي بإزالة مسجد “لا يُرضي النبي محمد” وغضب واسع في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصور وفيديوهات لهدم مسجد شهير بالإسكندرية، تنفيذا لتعليمات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي ما فجر موجة غضب واسعة بين المصريين.

هدم بالأمر.. الجيش والشرطة ينفذان قرار #السيسي بإزالة مسجد الزرقاني في #الإسكندرية بدعوى "المصلحة العامة" pic.twitter.com/zeAEgWReMn — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 19, 2019

ونفذت محافظة الإسكندرية قرارا بهدم مسجد “سيدي أبو الإخلاص الزرقاني” بمنطقة كرموز، فجر اليوم الاثنين، والذي طالب السيسي بإزالته لاستكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية.

عمرى مسمعت كلمة كنيسه غير بناء، تشيد إحتفال أم مسجد هدم غلق،،،ليك يوم ياابن مليكه👿 pic.twitter.com/325ZuWAZvy — 💘عابر سبيل💔 (@Apersapeel77) August 18, 2019

ونقل ضريح وجثمان الزرقاني وجثمان شقيقته بشكل مؤقت لميدان المساجد بجوار مسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية المختلفة، ومن المقرر بناء مسجد جديد بنفس المنطقة التي نقل منها الضريح.

اليوم الفجر قامت محافظه الاسكندريه بتفحير و هدم مسجد ابو الاخلاص الزرقاني بمنطقه كرموز بالاسكندريه لاستكمال مشروع محور المحموديه.طالما هو قال ان ده ميرضيش ربنا و النبي محمد.اكيد المعرصين مش هيتاخرو في التنفيذ حتي لو كان بيت ربنا .حسبي الله و نعم الوكيل pic.twitter.com/UKO5s0LW7C — Ahmed FeisaL (@AhmedFeisaL7) August 19, 2019

وأثار هدم المسجد غضب العديد من المصريين الذين أبدوا استنكارهم لسياسة الدولة في هدم المساجد حيث تكرر الأمر بشكل متعمد، فيما أكد آخرون أن السيسي يحارب الإسلام.. حسب وصفهم.

مسجد الزرقاني الاسكندريه بعد هدمه فجر اليوم

الحرب علي الاسلام وليست كما يدعي بلحه الخائن انها حرب علي الإرهاب؟!

يهدم مساجدنا ولا نحرك ساكنا؟!!

اترانا في عداد الأموات ؟!!! pic.twitter.com/PNI8lH60Cm — واحد من الناس (@wa7edmnannas) August 19, 2019

السيسي اعتبرها "أرضًا حراماً" وبرّر الإزالة بـ"المصلحة العامة".. #مسجد_أبوالإخلاص الزرقاني بغيط العنب بالإسكندرية بعد هدمه منتصف الليلة الماضية pic.twitter.com/ymPHCC2mNB — 🔥Mashal 🔥 (@Ahmed63814024) August 19, 2019

يعني النبي لما بنى مسجده اشتراه من دولة مين؟



كانت ارض يتيمين ودفع ابو بكر الصديق ثمن الارض واشتراها النبي



والمسجد الحرام لما سيدنا ابراهيم بناه في واد غير ذي زرع دي كانت اغنى ارض من فين يا زبالة الانقلابيين#عيال_زايد_قتلوا_شهداء_معهد_الأورام https://t.co/D9NJneLqhM — المقدسات و المقدرات (@Ramadann1440) August 19, 2019

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه بإنهاء المعوقات التي تواجه استكمال مشروع محور المحمودية ومنها سوق الحضرة ومسجد وضريح أبو الإخلاص الزرقاني.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، إن “المسجد والمقام الكريم على دماغي، لكنه يعوق الحركة، إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة”.

بعد منتصف الليل.. هدم مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية تنفيذًا لتوجيه السيسي.



السيسي وبعد تهديد الشعب على الهواء مباشرة أمر بهدم احد المساجد، وليلا تحت جنح الظلام تم هدم المسجد !!

السيسي يعتمد في… https://t.co/CdXXGiaKtZ — adel shalan (@adelshalan) August 19, 2019

وتابع: “والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، واحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل”.