مارلين مونرو
مارلين مونرو
حياتنا

تُنشر لأوّل مرّة .. صور عارية لجثة النجمة مارلين مونرو في سريرها تثير جدلاً في العالم!

كتب وطن
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كشف نجل المصور العالمي الراحل “لي وينر” عن وجود صور كان قد التقطها والده لجثة الراحلة النجمة العالمية الراحل ​ بعد وفاتها بساعات، وقام بإخفائها لمدة 6 عقود بعد وفاتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فمن المقرر أن تُعرض هذه الصور التي التقطت للجثة في المشرحة لأول مرة في فيلم وثائقي خلال مقابلة مع نجل المصور.

“أن لي وينر” كشف ان والده تسلل إلى مقر الطبيب الشرعي بعد ساعات فقط من العثور على مارلين ميتة في سريرها يوم 4 أغسطس/آب 1962 مستخدما زجاجتي كحول للدخول حيث عرض الشراب على اثنين من الحراس.

وأكد “أن لي وينر” أن والده صور فيلمين آخرين يحتويان على صور لجثة مونرو حيث قال: “آخر فيلمين كانا يحويان على صور تتعدى إصبع القدم، وعاد إلى الستوديو الخاص به وقام بمعالجتها وفحصها، ثم وضعها بسرعة في صندوق إيداع آمن، ولم ينشرها بسبب أن هذه الصور لم تكن مناسبة للاستهلاك العام”.

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