تفاصيل حصريّة .. رشوة قدمتها السعودية لتركيا رفضها أردوغان واعتبرها “أكثر دناءة من رشوة خالد الفيصل عام ٢٠١٨”

كشفت مصادر خاصة معلومات حصرية عن رشوة سياسية قدمتها السعودية للحكومة التركية قبل عيد الأضحى المبارك.

وبحسب المعلومات التي نقلها حساب “ذئب الأناضول” على موقع “تويتر” فإنّ ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) قدّم عرضاً لتركيا عبر السفارة السعودية في أنقرة قبل عيد الأضحى المبارك مستغلاً بذلك عاطفة التركيين الدينية تجاه المشاعر المقدسة.

علمنا من مصادرنا بأن (محمد بن سلمان) قدّم عرضاً لتركيا عبر السفارة السعودية في أنقرة قبل عيد الأضحى المبارك -مستغلاً بذلك عاطفتنا الدينية تجاه المشاعر المقدسة- واعتبره الرئيس رجب أردوغان رشوة سياسية/دينية أكثر دناءة من الرشوة الأولى التي قدّمها (خالد الفيصل) في أكتوبر ٢٠١٨.

(١) — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) August 19, 2019

وتضمّنت الرشوة السعودية المقدمة للحكومة التركية بزيادة عدد تأشيرات حج ٢٠١٩ مقابل تخفيف تركيا من حدّة خطابها تجاه (محمد بن سلمان) وقضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وهو ما رفضته أنقرة بالطبع، معتبرة ذلك تسيسا لفريضة الحج.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العرض السعودي رشوة سياسية/دينية أكثر دناءة من الرشوة الأولى التي قدّمها (خالد الفيصل) في أكتوبر ٢٠١٨.وفقاً للحساب التركيّ

تضمّنت الرشوة السعودية المقدمة للحكومة التركية بزيادة عدد تأشيرات حج ٢٠١٩ مقابل تخفيف تركيا من حدّة خطابها تجاه (محمد بن سلمان) وقضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وهو ما رفضته أنقرة بالطبع، معتبرة ذلك تسيس لفريضة الحج.

(٢) — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) August 19, 2019

وأفادت المصادر أنه يتم حالياً تداول فكرة مشروع إنشاء هيئة إسلامية مستقلة تدير شؤون الحرمين بين أكثر من دولة إسلامية من بينها تركيا وماليزيا، وذلك ردّاً على تسييس الرياض للحج، وستقوم أنقرة بقيادة ملف تدويل الحرمين الشريفين إذا استمرت لجنة تركيا العليا في هجومها على تركيا.