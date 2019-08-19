أردوغان - محمد بن سلمان
أردوغان - محمد بن سلمان
الهدهد

تفاصيل حصريّة .. رشوة قدمتها السعودية لتركيا رفضها أردوغان واعتبرها “أكثر دناءة من رشوة خالد الفيصل عام ٢٠١٨”

كتب وطن
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كشفت مصادر خاصة معلومات حصرية عن رشوة سياسية قدمتها للحكومة التركية قبل عيد الأضحى المبارك.

وبحسب المعلومات التي نقلها حساب “ذئب الأناضول” على موقع “تويتر” فإنّ ولي العهد السعودي () قدّم عرضاً لتركيا عبر السفارة السعودية في أنقرة قبل عيد الأضحى المبارك مستغلاً بذلك عاطفة التركيين الدينية تجاه المشاعر المقدسة.

وتضمّنت الرشوة السعودية المقدمة للحكومة التركية بزيادة عدد تأشيرات حج ٢٠١٩ مقابل تخفيف من حدّة خطابها تجاه (محمد بن سلمان) وقضية اغتيال الصحافي جمال ، وهو ما رفضته أنقرة بالطبع، معتبرة ذلك تسيسا لفريضة الحج.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العرض السعودي رشوة سياسية/دينية أكثر دناءة من الرشوة الأولى التي قدّمها (خالد الفيصل) في أكتوبر ٢٠١٨.وفقاً للحساب التركيّ

وأفادت المصادر أنه يتم حالياً تداول فكرة مشروع إنشاء هيئة إسلامية مستقلة تدير شؤون الحرمين بين أكثر من دولة إسلامية من بينها تركيا وماليزيا، وذلك ردّاً على تسييس الرياض للحج، وستقوم أنقرة بقيادة ملف تدويل الحرمين الشريفين إذا استمرت لجنة تركيا العليا في هجومها على تركيا.

https://twitter.com/Anadolu0Kurdu/status/1163411916422819840
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