“استمع” تسجيل نادر للسلطان قابوس.. وهذا ما كان يشغل باله في أوائل حكمه

أعاد ناشطون عُمانيون بموقع التواصل تويتر تداول تسجيلا صوتيا نادرا للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، يؤكد فيه على أهمية العلم والتعليم وأنه الهدف الأول الذي يجب توجيه كل الجهود تجاهه للنهوض بالدولة.

ويقول السلطان في المقطع الذي نشره على صفحته أيضا الكاتب المعروف عباس المسكري:”لقد كان التعليم أهم ما يشغل بالي ورأيت أنه لابد من توجيه الجهود في الدرجة الأولى إلى نشر التعليم”

وتابع مؤكدا على أهمية هذا الأمر:”فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل شجرة”

يشار إلى أن التعليم في السلطنة يتنوع بين القطاع حكومي وخاص وتوجد ثلاث مستويات، التعليم العام، التعليم الأساسي، التعليم ما بعد الأساسي، كما يوجد مدارس دولية ومدارس التعليم التخصصية وبرنامج لمحو الأمية.

وأعطى السلطان قابوس بن سعيد من وصوله للحكم اهتماما خاصا بهذا الباب، ووجه جهود الدولة للنهوض بالمستوى التعليمي كركيزة للتقدم والصعود في جميع المجالات.

وصدر المرسوم السلطاني رقم (48/ 2012) بإنشاء مجلس التعليم ليكون امتداداً لمجلس التعليم العالي الذي أنشئ في عام 1998 بالمرسوم السلطاني السامي رقم (65/ 1998).

ويعتبر مجلس التعليم مظلة عامة للتعليم في سلطنة عمان، ولا يقتصر دور المجلس على الجوانب التشريعية ووضع السياسات العامة لقطاع التعليم فحسب، بل يشمل متابعة أداء المؤسسات التعليمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.