“مغتصب الحفر” يُشعل المواقع بالسعودية بعد نشره لما يقوم به مع الأطفال!!

أثارت قضية “مغتصب الحفر” ضجةً بمواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، بعد ترويج شاب في الثلاثينات من العمر لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها على نطاقٍ واسع.

وفي السياق، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض المتهم بعد تحديد هويته.

وفي الوقت الذي طالب فيه مغرّدون بإيقاع العقوبة المستحقة على المتهم، رآى آخرون أن التغييب المتعمد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها، أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظواهر عبر مواقع التواصل في السعودية، محذرين من تصاعدها .

الحل فى رجوع الهيئة .. من يوافق رتويت ..



#مغتصب_الحفر pic.twitter.com/XcmUPkuvOb — نورره االكثيري •• (@_noo00ono) August 15, 2019

لازم قانون لازم قانون لازم قانون الاغتصاب جريمة شنيعة وهذا يدل على ان مجتمعنا فاشل ومايقدر يحمي اطفاله ومافي وعي والله يلعنك الله يلعنك الله يلعنك

#مغتصب_الحفر — ْ (@mmmuuumuii) August 17, 2019

ونشر آخرون فيديوهات توعية لأولياء الأمور لمساعدتهم في حماية أبنائهم من التحرش .