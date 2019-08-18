ضحية تحرش - تعبيرية
ضحية تحرش - تعبيرية
حياتنا

“مغتصب الحفر” يُشعل المواقع بالسعودية بعد نشره لما يقوم به مع الأطفال!!

كتب وطن
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أثارت قضية “مغتصب الحفر” ضجةً بمواقع التواصل الاجتماعيّ في ، بعد ترويج شاب في الثلاثينات من العمر لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها على نطاقٍ واسع.

وفي السياق، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض المتهم بعد تحديد هويته.

وفي الوقت الذي طالب فيه مغرّدون بإيقاع العقوبة المستحقة على المتهم، رآى آخرون أن التغييب المتعمد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها، أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظواهر عبر مواقع التواصل في السعودية، محذرين من تصاعدها .

ونشر آخرون فيديوهات توعية لأولياء الأمور لمساعدتهم في حماية أبنائهم من التحرش .

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