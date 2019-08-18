شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية
حياتنا

شرطة عمان السلطانية تكشف وتحذّر: هكذا سرق 5 أشخاص من جنسيّة آسيوية 12 منزلاً خلال إجازة العيد!

كتب وطن
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أعلنت قيادة شرطة محافظة مسقط، ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية لارتكابهم ١٢ قضية منازل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت على حسابها في “تويتر” أن المتهمين تمكنوا من الدخول إلى تلك المنازل بعد أن تأكدوا من غياب أصحابها خلال إجازة العيد وقاموا بكسر الأبواب والنوافذ والخزن الحديدية بأداة حادة ومن ثم سرقة محتوياتها.

وقالت الشرطة إنه تم الكشف عن هوية المتهمين وبحوزتهم المسروقات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة وعدم ترك منازلهم مفتوحة عند مغادرتها وإحكام إغلاقها وعدم ترك الأغراض الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها والإستعانة بالوسائل الحديثة لمراقبتها كلما أمكن ذلك.

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