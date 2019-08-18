شرطة عمان السلطانية تكشف وتحذّر: هكذا سرق 5 أشخاص من جنسيّة آسيوية 12 منزلاً خلال إجازة العيد!

أعلنت قيادة شرطة محافظة مسقط، ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية لارتكابهم ١٢ قضية سرقة منازل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية لارتكابهم ١٢ قضية سرقة منازل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك…#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 18, 2019

وذكرت شرطة عمان السلطانية على حسابها في “تويتر” أن المتهمين تمكنوا من الدخول إلى تلك المنازل بعد أن تأكدوا من غياب أصحابها خلال إجازة العيد وقاموا بكسر الأبواب والنوافذ والخزن الحديدية بأداة حادة ومن ثم سرقة محتوياتها.

وقالت الشرطة إنه تم الكشف عن هوية المتهمين وبحوزتهم المسروقات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

حيث تمكن المتهمون من الدخول إلى تلك المنازل بعد أن تأكدوا من غياب أصحابها خلال إجازة العيد وقاموا بكسر الأبواب والنوافذ والخزن الحديدية بأداة حادة ومن ثم سرقة محتوياتها، وتم الكشف عن هوية المتهمين وبحوزتهم المسروقات والأدوات المستخدمة في الجريمة… — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 18, 2019

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة وعدم ترك منازلهم مفتوحة عند مغادرتها وإحكام إغلاقها وعدم ترك الأغراض الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها والإستعانة بالوسائل الحديثة لمراقبتها كلما أمكن ذلك.