“شاهد” بعد إساءته للسلطان قابوس .. إعلامي كويتي يجلد المرتزق “علاونة” ويتوعّد بـ”نشر غسيله”

وجّه الإعلامي والمحلل السياسي الكويتي عيد الفضلي رسالةً “تحذير وجَلْد” للمرتزق الأردني يوسف علاونة بعد تطاوله على السلطان قابوس بن سعيد وأسرته الحاكمة في سلطنة عُمان.

وقال “الفضلي” في مقطع مصوّر نشره على حسابه في “تويتر” تابعته “وطن” موجهاً حديثه للمرتزق “علاونة” إنه: “ليس من شأنك التدخل في شؤون العُمانيين الداخلية .. وأنت أقل من أنْ تتكلم على عُمان”.

وأضاف الإعلامي الكويتي أن “علاونة” شخص مضطرب -بحكم عمله معه في مجال الصحافة-، وطُرِد من الكويت، والآن مشرّد لأنه “عديم الأخلاق”.

وحذّر “الفضلي” علاونة بقوله: “إذا لم تحترم نفسك، فسأنشر تاريخك كاملاً، وتنجلد جلداً لم تُجلده في حياتك .. عمان وقطر فوقك، ولن تصل لمستواهم”.

رسالة جلد وتحذير

إلى "علاونة" النسناس 👇

– من أنت حتى تتطاول على السلطنة

– ال سعيد والبوسعيدي محشومين

– من نصبك خليفة

– عمان لن تصل مستواهم

– قطر فوقك

•#عمان#مسقط#صلالة pic.twitter.com/SQEGjFl1oe — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) August 18, 2019

وكان المرتزق علاونة قال في فيديو رصدته “وطن”، إن ولي نعمته محمد بن زايد الذي يسبح بحمده (تاج رأس) من المسلمين، و(داعس على رأس آل سعيد وبوسعيدي) في سلطنة عُمان- حسب قوله- شاتامً احد المعلقين الذين انتقدوا تطاوله على قيادات السلطنة ليطلق تلك الكلمات البذيئة بحق السلطان قابوس.

😡😡 وصلت به السفالة للاساءة لي مولانا السلطان قابوس وأسرته الكريمه،، لا بارك الله فيمن سكنك وصرف عليك لي تسئ لي عمان وسلطناها وشعبها. 🇴🇲 @_FALCON_01 pic.twitter.com/VdzyKthJke — ♚ ᵐᵃᶰˢᵒᵘʳ ♚ (@Mansour69696) August 9, 2019

وأضاف المرتزق الاردني والذي باع نفسه لحلف الفجور، إن ” ابن زايد يدعس وداعس ومدعوس، وبالنهاية تأتي تقبل يده، دخيلك كم درهم”، مطلقاً لفظاً خارجاً بحق السلطان قابوس بعد أن أفحمه المعلق واستفزه بالرد على تطاوله على قيادات سلطنة عمان, وهو ما بدا واضحاً في رد علاونة على المعلق العماني.