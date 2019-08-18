سيف بن زايد وراء تحريض “الساقط” على التطاول على الشيخة موزا.. مغردون يكشفون المستور ويتوعدون شيطان العرب

” أغض طرفي إن بدت لي جارتي.. حتى يواري جارتي مأواها”.. هكذا كانت شيم العرب ومكارم أخلاقهم في الجاهلية، أما اليوم يتفاخر “المتلبّسون” بجلود العرب بالطعن بالأعراض وانتهاك الحرمات”, هكذا كان رد الكاتب القطري جابر الحرمي على بذاءة المغرد الإماراتي حمد المزروعي واساءته للشيخة موزا المسند والدة أمير قطر.

عنترة في جاهليته و"عبوديته " يقول:



أغض طرفي إن بدت لي جارتي**

حتى يواري جارتي مأواها



هكذا كانت شيم العرب ومكارم أخلاقهم في الجاهلية..

أما اليوم..

يتفاخر "المتلبّسون" بجلود العرب بالطعن بالأعراض وانتهاك الحرمات..

إنهم لا يمثّلون أخلاق العرب .. حتى في جاهليتهم..#أخلاق_ولد_زايد — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 17, 2019

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وعبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” ردّ المغردون على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وقال المغرد بندر مبارك آل شافي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” وزير داخلية الامارات سيف زايد هو من يوجه #كلاب_زايد للطعن في اعراضنا و بأشرف مباشر منه “.

وزير داخلية الامارات سيف زايد هو من يوجه #كلاب_زايد للطعن في اعراضنا و بأشرف مباشر منه #نبته_عفنه #اخلاق_عيال_زايد pic.twitter.com/vBkyn2ePDt — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) August 17, 2019

وأضاف آل شافي في تغريدة ثانية قائلاً :” ليست جديدة عليهم فقد شتمونا و طعنوا في اعراضنا الموجودين في الصورة ولأن هم في قبورهم عند من ( لا يسهو ولا ينسى ).

#اخلاق_عيال_زايد#اخلاق_ولد_زايد

ليست جديدة عليهم فقد شتمونا و طعنوا في اعراضنا الموجودين في الصورة ولأن هم في قبورهم عند من

( لا يسهو ولا ينسى )#وما_كان_ربك_نسيا #نبته_عفنه pic.twitter.com/ZLzNE6HPer — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) August 17, 2019

ومن جانبها ردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على بذاءة المزروعي قائلة :” اللي يبي يتعرف على “تربية زايد” و “أخلاق زايد” و “مراجل عيال زايد” يتصفح حساب الخنزير المسخ المزروعي وباقي الشلة . . وبيتعرف على #أخلاق_عيال_زايد عن قرب! “.

اللي يبي يتعرف على "تربية زايد" و "أخلاق زايد" و "مراجل عيال زايد"

يتصفح حساب الخنزير المسخ المزروعي وباقي الشلة . . وبيتعرف على #أخلاق_عيال_زايد عن قرب! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 17, 2019

وانتقد المخرج فيصل بن ابراهيم التميمي تطاول المزروعي على عرض الشيخة موزا المسند قائلاً :” ألفاظ وأخلاقيات جديدة لم يتعوّد عليها المسلم ولم يعهدها مجتمعنا الخليجي ، ومن المتزعّم لهذه الحملة اللاأخلاقية ؟”، مضيفاً :” إنهم أبناء دولة خليجية لا يفصلها عن بيت الله الحرام سوى مئات الكيلومترات .. متسائلاً هل هذه فعلاً #اخلاق_عيال_زايد ؟

– ألفاظ وأخلاقيات جديدة لم يتعوّد عليها المسلم ولم يعهدها مجتمعنا الخليجي ، ومن المتزعّم لهذه الحملة اللاأخلاقية ؟



– إنهم أبناء دولة خليجية لا يفصلها عن بيت الله الحرام سوى مئات الكيلومترات ..



– هل هذه فعلاً #اخلاق_عيال_زايد ؟ — فيصل بن ابراهيم التميمي (@wbw8cr) August 17, 2019

ومن جانبه رد المغرد حمد هادي النهدي على اساءة المزروعي قائلاً :” #محشومه_يا_ام_الرجال عن بذاءات الأنجاس والأزمه أظهرت حقيقة #اخلاق_عيال_زايد وحاشيتهم ومن يدور في فلكهم”.

#محشومه_يا_ام_الرجال عن بذاءات الأنجاس والأزمه أظهرت حقيقة #اخلاق_عيال_زايد وحاشيتهم ومن يدور في فلكهم…. pic.twitter.com/Hb0RZlkFKX — حمد هادي النهدي (@h_hadi_alnahdi) August 17, 2019

ووجه الكاتب القطري فهد العمادي انتقادا لاذعاً لـ”ولي عهد أبو ظبي” محمد بن زايد على إطلاقه الساقط حمد المزروعي للتطاول على الشيخة موزا قائلاً :” لعنة الله عليك” #اخلاق_ولد_زايد

كلاب ضالة ابتليت بهم شعوب المنطقة .

#اخلاق_ولد_زايد pic.twitter.com/XVjm3ydw1a — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 17, 2019

كما انتقدت المغردة القطرية مريم بنت محمد بذاءة المزروعي قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”، :” ابناء المقبور بلا اخلاق ولا مروءة اوجعتهم قطر الصغيرة جدا جدا جدا فقلت حيلتهم وعجزوا عن مواجهة رجالها فلجأوا لهتك الاعراض وقذف النساء هكذا هم عديمي الشرف .”.

ابناء المقبور بلا اخلاق ولا مروءة

اوجعتهم قطر الصغيره جدا جدا جدا فقلت حيلتهم وعجزوا عن مواجهة رجالها فلجأوا لهتك الاعراض وقذف النساء

هكذا هم عديمي الشرف .#اخلاق_عيال_زايد — مريم بنت محمد 🇶🇦 (@AlwoOofa) August 17, 2019

عندما تتجلى #أخلاق_ولد_زايد واخوانه في حساب النجس وابناء النجس

لا نقول إلا تفوووووو عليكم وعلى من رباكم

يا 🐆🐆🐆 pic.twitter.com/ifknbmp2RM — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 16, 2019

#اخلاق_ولد_زايد

لن يصلح حال العرب والمسلمين وشيطان العرب يعبث بأحوالهم

اللهم عجل بزواله او امرضه بمرض لا علاج له او شل حركته واخرس لسانه انه طغى وتكبر على الخلق وعبث بأحوال سنة رسولك الكريم pic.twitter.com/nxo8JvCBYv — سعد الدوسري (@SaadDosari) August 17, 2019

وفي الفترة الأخيرة وجّه “شيميل الخليج” -كما أطلق عليها نشطاء خليجيون- بوصلته لاستهداف سلطنة عمان، بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، إضافة لمحاولته التأثير على موسم السياحة في السلطنة، بنشر تغريدات وفيديوهات مضللة لتحذير الخليجيين من التوجه الى عُمان .