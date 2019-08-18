سياسي كويتي يعتذر للشيخة موزا على “سفالة” الساقط حمد المزروعي ويتمنى أن يحكم الأمير تميم كل شعوب الارض

قدم السياسي الكويتي البارز، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، اعتذاراً للشيخة موزا بنت المسند والدة أمير قطر، على الاساءة التي تعرضت لها من قبل الساقط الإماراتي حمد المزروعي، معتبراً الشيخة موزا بنت الكويت التي عاشت اسرتها في الكويت ولا يزالون يكنون للكويت المحبة والتقدير. حسب قوله.

وقال الدويلة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، :” الى عالية المقام والقدر سمو الشيخة موزا المسند يكفيك فخرا انك بنت رجل شريف وزوجة سيد مطاع جليل القدر وام حاكم تتمنى كل شعوب الارض ان يحكمها مثله وانك في قلوب شعبك ام حنون و في ضمير اهل الكويت مفخرة عظيمه و الله يعلم كم يتيم وكم حرة تدعو لك حفظك الله بحفظه التام وعينه التي لا تنام”.

الى عاليه المقام والقدر سمو الشيخه موزا المسند يكفيك فخرا انك بنت رجل شريف وزوجة سيد مطاع جليل القدر وام حاكم تتمنى كل شعوب الارض ان يحكمها مثله وانك في قلوب شعبك ام حنون و في ضمير اهل الكويت مفخرة عظيمه و الله يعلم كم يتيم وكم حرة تدعو لك حفظك الله بحفظه التام وعينه التي لا تنام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 18, 2019

وأضاف الدويلة :” الكويت تعتبر الشيخة موزا المسند بنتها و قد عاشت اسرتها الكريمة في الكويت ولا يزالون يكنون للكويت المحبة والتقدير ولا نزال نشعر بالمودة والمحبة لآل مسند الكرام و درست الشيخة موزا في جامعة الكويت فتشرفت الكويت بها و بأسرتها الكريمة و عائلتها الشريفة وهي رمز للمرأة العربية الكريمة “.

الكويت تعتبر الشيخه موزا المسند بنتها و قد عاشت اسرتها الكريمه في الكويت ولا يزالون يكنون للكويت المحبه والتقدير ولا نزال نشعر بالمودة و المحبه لآل مسند الكرام و درست الشيخه موزا في جامعة الكويت فتشرفت الكويت بها و باسرتها الكريمه و عائلتها الشريفه وهي رمز للمرأة العربيه الكريمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 18, 2019

وزاد قائلاً :” تألمت بشدة وانا ارى جهات شبه رسميه تتعرض سيده عالية المقام والقدر سليلة شرف وكرامه فهي المرأة المعنية بالوقوف وراء رجل عظيم نهض بشعبه وحمى داره وأهدى شعبه فلذات كبده بعد ان علمهم وادبهم فاحسن تعليمهم وتأديبهم بأدب الملوك والسادة ثم يأتي من يتعرض لهم ممن تربى في مواخير الرذيلة “. في إشارة إلى حمد المزروعي.

تألمت بشدة وانا ارى جهات شبه رسميه تتعرض سيده عالية المقام والقدر سليلة شرف وكرامه فهي المرأة المعنيه بالوقوف وراء رجل عظيم نهض بشعبه وحمى داره وأهدى شعبه فلذات كبده بعد ان علمهم وادبهم فاحسن تعليمهم وتاديبهم بادب الملوك والسادة ثم ياتي من يتعرض لهم ممن تربى في مواخير الرذيله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 18, 2019

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وعبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” ردّ المغردون على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.