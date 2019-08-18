بشرى سارة للعُمانيين بشأن القوة الشرائية للريال كشفتها إحصائية رسمية
أكدت وكالة الأنباء العُمانية على ارتفاع سعر الصرف الفعلي للريال بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الوكالة في بيان رصدته (وطن) على صفحتها الرسمية بتويتر، إن مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني ارتفع بنهاية مايو عام 2019م بنسبة 2.6 بالمائة مسجلا 105.5 نقطة مقارنة بـ 102.8 نقطة بنهاية مايو 2018م.
ويشير هذا الوضع بحسب البيان إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني.
هذا وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية اليوم ارتفاعًا بلغ (96ر0) نقطة لتغلق على (47ر3862) نقطة وبلغت قيمة التداول (619) ألفًا و(30) ريالًا عمانيًا.
والريال العُماني هو العملة الرسمية في سلطنة عمان، ويتكون الريال من 1000 بيسة صادرة عن البنك المركزي العماني.
بدأ استخدامه بعد أن توقف استخدام الروبية الخليجية.
وهو عبارة عن عملات معدنية وورقية، الأوراق النقدية المتداولة منه: 1 ريال، 5 ريالات، 10 ريال، 20 ريال، 50 ريال.