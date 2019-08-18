القذر “المزروعي” ينشر أكاذيب عن سكان صلالة وإطلاق النار على 3 مناطيد تحمل أمريكيين .. مسؤولة عُمانية فضحت كذبه

مجدداً، عاد القذر الإماراتي حمد المزروعي للإساءة لسلطنة عمان، بعدما حاول قبل شهر التأثير على موسم السياحة في صلالة بنشر إشاعات وأكاذيب لثني الخليجيين عن التوجه للسلطنة.

الجديد هذه المرة، هو إعادة “المزروعي” تغريد تغريدة -كل ما فيها كذب وافتراء-، نشرها أحد المغرّدين الإماراتيين، وزعم فيها أن سكان صلالة اطلقوا النار على 3 مناطيد في الجو بسلاح؛ لأنها مرت من فوق بيوتهم، وبعدما نزلت المناطيد هاجم السكان السياح الذين كانوا على متن المناطيد بسكاكين وجميعهم أمريكيون، مدعياً اصابة أحدهم بجروح خطيرة، وأنّ السفارة الامريكية في السلطنة تُحقق.

لكنّ الرّد الملجم، والذي يُكذّب تلك المزاعم الإماراتية، جاء على لسان ابتسام الجشيمة نائبة مدير فعالية ”كرنفال المناطيد“ في محافظة صلالة .

وأكدت “الجشيمة” عدم صحة الشائعات التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن إسقاط مناطيد بإطلاق النار عليهما كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت إن ”المناطيد نزلت بأمان، وبعدها حصل اشتباك بين طاقمها وبعض الناس، وحاليًا الموضوع متابع لدى الجهات الأمنية“، مؤكدة أن ”الفعالية لا تزال قائمة والأمور في أحسن حال“.

ونفت ابتسام الجشيمة أن يكون الشخص المتداولة صورته والدماء قد لطخت ملابسه أمريكي الجنسية، وردت معلقة: ”غير صحيح“.

وأثنت على ‏الدور الذي تقوم به بلدية ظفار بصفتها الجهة المتبنية للفعالية وجهودها في إثراء الفعاليات والتنوع السياحي في صلالة التي تم اختيارها عاصمة المصايف هذا العام.

يُشار الى أنّ مغرّدين عُمانيين شنوا هجوماً لاذعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر” منتصف يوليو الماضي، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

وقبل يومين، نشر القذر المزروعي تغريدةً طعن فيها بشرف الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” ردّ المغردون على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وأكدوا أن “راعي الخنازير المزروعي” يمارس من بلاط محمد بن زايد الإساءات والطعن في شرف نساء قطر، بلا محاسبة ما يدلل على أن تلك هي أخلاق “عيال زايد”.

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وفي الفترة الأخيرة وجّه “شيميل الخليج” -كما أطلق عليها نشطاء خليجيون- بوصلته لاستهداف سلطنة عمان، بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، إضافة لمحاولته التأثير على موسم السياحة في السلطنة، بنشر تغريدات وفيديوهات مضللة لتحذير الخليجيين من التوجه الى عُمان .