الديوان الأميري بالكويت يكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بالشيخ صباح الأحمد بعد بلوغه التسعين

كشف وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أنه تعافى من عارض صحي ألم به.

وأشار شرار، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرها أمير الكويت (90 عاما) جاءت إيجابية.

وزير الديوان الأميري بالانابة: سمو أمير البلاد يتعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه https://t.co/2jko8h3DsR#كونا #الكويت

(م.ث) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 18, 2019

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت “تعافى من العارض الصحي، وأنه الآن في حالة صحية طيبة”.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الخبر وتمنوا لأمير الكويت موفور الصحة والعافية.

يتمنى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية دوام الصحة والعافية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد تعافيه بفضل الله من العارض الصحي الذي تعرض له.#NUKS19#NUKSUSA pic.twitter.com/R2bHNbKvJX — NUKS-USA (@NUKSUSA) August 18, 2019

#الديوان_الأميري

الحمدلله على سلامة أميرنا أمير الكويت الله يعطيه الصحه والعافيه يارب اللهم ارزقه الصحه والعافيه والعمر المديد واحفظه للكويت ولنا يا رب

خطأه السوء

🇴🇲♥️🇰🇼 pic.twitter.com/TWEZCOKb2I — .🇴Mazin alqasmi🇴. (@alqasmi8940) August 18, 2019

يشار إلى أن الشيخ صباح صار أميرا للكويت عام 2006، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبلاد.