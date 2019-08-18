الاساءة لامير الكويت
الاساءة لامير الكويت
الهدهد

الديوان الأميري بالكويت يكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بالشيخ صباح الأحمد بعد بلوغه التسعين

كتب خاص "وطن"
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كشف وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أنه تعافى من عارض صحي ألم به.

وأشار شرار، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرها (90 عاما) جاءت إيجابية.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت “تعافى من العارض الصحي، وأنه الآن في حالة صحية طيبة”.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الخبر وتمنوا لأمير الكويت موفور الصحة والعافية.

يشار إلى أن الشيخ صباح صار أميرا للكويت عام 2006، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبلاد.

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