أمير سعودي يعتذر لحجاج بيت الله على التقصير الذي شهده موسم الحج وهذا ما قاله عن أجهزة المخابرات!

قدم الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، الأحد، اعتذاراً لحجاج بيت الله الحرام، على التقصير الذي شهده موسم الحج لهذا العام.

ونشر الأمير السعودي خالد بن فرحان، مقطع فيديو رصدته “وطن” للسيول التي شهدتها مكة خلال موسم الحج وقد غرقت مناطق واسعة في مشهد كشف تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية رغم المليارات التي تكسبها السعودية من الحج.

وعلق بن فرحان على الفيديو قائلاً :” نعتذر لحجاج بيت الله الحرام علي التقصير !! فقد ذهبت ميزانية بلاد الحرمين الشريفين لترامب والصهاينة ولقتل وتشريد اخوانكم المسلمين باليمن وغيرها ، والقضاء علي آمال الشعوب العربية في التحرر من الإستبداد ، وباقي المبلغ المتبقي كما تعلمون خصصت للمخابرات لملاحقة الشرفاء في الخارج “.

نعتذر لحجاج بيت الله الحرام علي التقصير !! فقد ذهبت ميزانية بلاد الحرمين الشريفين لترامب والصهاينة ولقتل وتشريد اخوانكم المسلمين باليمن وغيرها ، والقضاء علي آمال الشعوب العربية في التحرر من الإستبداد ، وباقي المبلغ المتبقي كما تعلمون خصصت للمخابرات لملاحقة الشرفاء في الخارج. pic.twitter.com/KRvgJtzoq8 — خالد بن فرحان آل سعود (@khaled_f_alsaud) August 17, 2019

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صادم أثار موجة غضب واسعة، بعدما ظهر فيه الحجيج مهددة حياتهم وتغمرهم مياه الأمطار والسيول التي لم تجد له مصرف بسبب تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية رغم المليارات التي تكسبها السعودية من الحج.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الحجاج يجاهدون للخروج من المياه التي وصلت لمنتصف جسدهم، بينهم النساء والأطفال ومنهم شيوخ على كراسي متحركة كاد يغمرهم الماء بالكلية في تهديد حقيقي لحياتهم.

الله حفظهم حجاج بيت الله

والله حرام #السعودية تكسب مئات الملايين من الحجاج وكل سنة نفس المشكلة يعني ماتعرفون تسون شبكة لصرف مياه الأمطار !



#حج1440

#عيد_الاضحى

#عيد_الاضحي_المبارك2019 pic.twitter.com/VDqtjSF2bw — 🇹🇷🇨🇦🇶🇦 محمد المانع 🇴🇲🇰🇼🇲🇦🇮🇷🇩🇿🇬🇧 (@maaqtr) August 13, 2019

عبر النشطاء عن غضبهم واستنكارهم لهذا المشهد الصادم، متسائلين كيف تكسب السعودية مئات الملايين من الحجاج وكل سنة نفس المشكلة أين شبكة صرف مياه الأمطار؟.