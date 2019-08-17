“10” طائرات تحركت ولم تكتشفها ردارات السعودية العظمى.. الحوثيون يستهدفون أكبر مخزون استراتيجي للنفط بالمملكة

أعلنت جماعة “أنصار الله”، السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تصريح لقناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله، إن سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى.

وأضاف: “حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل”.

أعلنت سلطات #صنعاء منذ قليل قصف حقل ومصفاة الشيبة والذي يضم أكبر مخزون استراتيجي في #السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل نفط.

هذا التطور يُسقِط وهم #الباتريوت وقدرته الدفاعية.

يضع #الرياض بموقف عصيب، فتهديد نفطها يشكل خنقها.#حقل_شيبة على حدود #الإمارات ما يجعل الرسالة واضحة. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 17, 2019

وهدد سريع السعودية قائلاً: “نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان… بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو”.

وتابع سريع: “نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت”.

وفي السياق ذاته أعلن الناطق الرسمي باسم قوات “التحالف العربي”، العقيد تركي المالكي، فجر السبت، بدء وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني في الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية” السعودية، “اعتبارا من الساعة ( 01:00 بالتوقيت المحلي لليمن) من صباح السبت ( 10 ذو الحجة 1440 هـ ) دعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة”.