“ملك الخمور” الإماراتي يسخر من دفاعات السعودية لفشلها في صدّ الهجوم على “حقل الشيبة” ويدعو للإنتقام بقتل المدنيين!

استهزأ الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، من عدم قدرة المضادات السعودية على صدّ الهجوم الحوثي على حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي السعودية.

وعبّر “الحبتور” عن صدمته من عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم.

وقال: “تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟”.

1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال السبت إن حقل الشيبة تعرض لـ”عمل إرهابي” بطائرات مسيرة، مضيفا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية”.

وطالب “الحبتور” السعودية بالرد “بشكلٍ حازم” وضرب قواعد الحوثيين بيدٍ من حديد، داعياً إلى عدم الخوف على المدنيين، معتبراً الإستهداف لـ”حقل الشيبة” “فعل حرب”. حسب تعبيره

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

جديرٌ بالذّكر أن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في اليمن، قال السبت، إن استهداف مصفاة الشيبة النفطية جنوب شرقي السعودية “درس مشترك وإنذار مهم للإمارات”.

جاء ذلك في خطاب متلفز بثته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، بعد ساعات من إعلان الأخيرة أن “10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو جنوب شرقي المملكة”.

وأوضح زعيم الحوثيين إلى أن مصفاة الشيبة تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

وهدد الحوثي في خطابه من أن قدرات جماعته العسكرية ستتطور أكثر حال استمرت عمليات التحالف في اليمن.