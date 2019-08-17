ماذا قالت شرطة عمان السلطانية عن فيديو “مسقط مول” بعد أن أثار الجدل؟

أصدرت شرطة عمان السلطانية توضيحاً حول المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي لشاب بدا وكأنّه “شخصية مهمة” يتجوّل في “مسقط مول” ومن حوله عدد من الحرّاس أحدهم يحمل سلاحاً نارياً.

وقالت إنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

حول المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي.

توضح #شرطة_عمان_السلطانية أن ذلك المقطع جرى تصويره في أحد المجمعات التجارية بمحافظة مسقط، كما أنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا فيه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. pic.twitter.com/WuHsXpjquU — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 17, 2019

وكانت إدارة “مسقط مول” أوضحت حقيقة المقطع.

وقال عضو مجلس الإدارة عبدالله الجرواني إن الفيديو المتداول لشباب في المركز يتحركون في “مشهد غريب” لا يمت للفعاليات المقامة في المركز بأي صلة.

وأوضح لـ “أثير” أن هذه الحادثة وقعت الأربعاء حيث دخل هؤلاء الشباب عنوةً إلى “مسقط مول”، وتمت متابعتهم من قبل أمن المركز حتى خروجهم منه، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بشأنهم لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

ونفى الجرواني معرفتهم بأي اسم من أسماء الذين ظهروا في المقطع المرئي، كما أكد عدم صحة ما يُتداول عن ارتباط اسم أحدهم بمالك مسقط مول.

من جانبهم، تفاعل المغرّدون العُمانيون مع الفيديو، بطريقةٍ ساخرة، فيما توقع بعضهم أن يكون المشهد تمثيلياً لا أكثر .