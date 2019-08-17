“كل صغيرة وكبيرة تجرى بأمرهم”.. مستشارون إماراتيون يشرفون على التحقيقات مع دعاة السعودية وهذا ما فعلوه مع معقلي الريتز

كشفت مصادر مقربة من الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، تفاصيل مثيرة حول التدخل الإماراتي في الشأن السعودي، وهو الامر الذي أصبح مثار جدل واسع في الآونة الاخيرة بالمملكة العربية السعودية.

وقال حساب مستشار الامير محمد بن نايف في تغريدة رصدتها “وطن”، إن مستشارون إماراتيون يحملون الصفة القانونية، ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، حضروا سابقاً جلسات التحقيق مع معتقلي الريتز ويحضرون الآن جلسات التحقيق مع المعتقلين من المشايخ والمثقفين، إضافةً إلى جلسات التحقيق في قضية خاشقجي.

وأضاف :” مثالٌ على تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية السعودية “.

مستشارون إماراتيون يحملون الصفة القانوينة، ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، حضروا سابقاً جلسات التحقيق مع معتقلي الريتز ويحضرون الآن جلسات التحقيق مع المعتقلين من المشايخ والمثقفين، إضافةً إلى جلسات التحقيق في قضية خاشقجي.

مثالٌ على تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية السعودية. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) August 15, 2019

وأثارت تغريدة مستشار ابن نايف، ردود وتعليقات كبيرة، هاجمت الامارات التي تفرض “سيادتها” على السعودية، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت التغريدة.

صحيح السيادة على الرياض اماراتية #العصمة_بيد_ابوظبي — وطني هنا (@r007qatar) August 15, 2019

أجل خبر صحيح،لكنه ليس تدخلا بقدر ما هو تعاون في إطار التفاهم بين القيادتين…أضف إلى ذلك ظباط أمن الدولة المصريين. — Anouar Idrissi (@AnouarM6) August 15, 2019

لا عجب ولا إندهاش فى ذلك

فسيطرة M B Z على M B S شكلها واضح سيطرة كاملة

فهو مبعث أفكارة ورأس الحربة لتخطيطة وبين هذا وذاك

أوراق مُمسِك بها وتسجيلات تحت يدية وتسمى بالعربى

كاسر عينة بشئ ما وهذا يذكرنى بالمصرى مرتضع منصور

عندة سيديهات علية …؟ — amer mamdoh (@amermohamedmoha) August 15, 2019

السعوديه اماره من الإمارات المتحدة يحكمها مبز شيطان العرب وملبس عنده ليس سوى صبي مراهق يسيره كيف يشاء انها نهاية ما يسمى بالمهلكه السعوديه — Abo Omar (@Abo_Omar52) August 16, 2019

ويسيطر محمد بن زايد، على قرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث جره إلى حرب اليمن التي هرب منها اليوم وتركه وحيداً هناك بدعوى محاربة جماعة أنصار الله وهي الجماعة المدعومة من قبل إيران، التي تقربت منها الإمارات اليوم في مشهد أثار غضب السعوديين.

كما قاد ابن زايد، الأمير الصغير إلى حصار قطر وتفرقة الصف الخليجي، الامر الذي أدى إلى تمزيق مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن دور الإمارات في اعتقال أمراء ومسؤولين ورجال أعمال سعوديين، ضمن ما سميت “حملة مكافحة الفساد” التي أشرف عليها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان”.

وخلال الأشهر الماضية، أكدت تقارير إعلامية عن تأمين مرتزقة من شركات تدار من الإمارات لتنفيذ الاعتقالات واستجواب الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذي اعتقلهم بن سلمان ووضعهم في فندق ريتز كارلتون الرياض، الذي سمي حينها بـ”سجن الأمراء”، والذي عاد لفتح أبوابه هذا الشهر فقط.

وأكدت “فايننشال تايمز” في تقريرها على أن الإمارات نقلت 20 سعوديًا يعيشون على أراضيها بطائرات خاصة إلى الرياض، خلال “حملة مكافحة الفساد”. ونقلت هذه المعلومات عن أكثر من 10 أشخاص تربطهم علاقات وثيقة بعدد من المعتقلين خلال الحملة.