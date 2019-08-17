إطلاق نار على مالك نادي ليلي في الصويفية بالأردن
إطلاق نار على مالك نادي ليلي في الصويفية بالأردن
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شاهد| عمّان تتحوّل إلى شيكاغو .. فيديو مروّع لإطلاق نار من مسافة صفر على مالك نادٍ ليلي كان برفقة فتاة!

كتب وطن
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أظهر فيديو تداوله ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، لحظة تعرّض مالك “نادٍ ليلي” لإطلاق نار من مسافة صفر من قبل شخصين في منطقة بالأردن.

ووفقاً للمعلومات فقد تعرّض مالك النادي الليلي لإطلاق الرصاص لدى دخوله محلاً لبيع المعجنات من مُلاحقيه.

واصيب المجني عليه بخمس رصاصات، وفرّغا بقية رصاص المسدس في سيارته المتوقفة باب المحل والتي كان بداخلها فتاة.

ولاحقاً تمكن البحث الجنائي الأردني من القبض على أحد الجناة. وتبين أن اطلاق النار على صاحب النادي الليلي سببه خلافات سابقة مع الجناة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه يجري التحقيق في القضية والبحث عن المطلوب الآخر .

وعن الحالة الصحية للمُصاب قالت وسائل إعلام أردنية إنها “سيئة”.

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