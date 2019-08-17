“شاهد” الناشط الكويتي “الهاجري” ينتصر للشيخة موزا من “الساقط” المزروعي: لا ينطق بحرف إلا بأمر ابن زايد

بث السياسي والناشط الكويتي المعروف محمد خالد الهاجري، كلمة مصورة له شن فيها هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي الذي وصفه بـ”الساقط” بعد تطاوله على والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند والطعن في شرفها.

وأكد “الهاجري” في الكلمة التي نشرها على حسابه بتويتر ورصدتها (وطن) أن حمد المرزعي الذي وصفه بالنجس الذي لا أصل له ولا فصل ولا دين ولا مذهب ولا شرف، يقف ورائه القيادة الإماراتية ولا يستطيع أن ينطق بحرف إلا إذا كان مدعوما من حكام الإمارات.

نجس الإمارات وأنتم بكرامه حمد المزروعي يؤمر من القيادة وهو ينفذ كل أعماله المشينة ضد قطر والكويت#الكويت_قطر_الأمارات_السعودية_البحرين_عمان pic.twitter.com/rBb57pTyS0 — محمد خالد الهاجري (@mohamadalhajri) December 27, 2018

وقال:”لما يتعدى على أهل قطر والكويت ويطعن بالسلطاتت القضائية معناه أن هذا الساقط مأمور واللي يأمره معروف لدى الجميع ولا يستطيع هذا الجبان أن ينطق بحرف من نفسه”.

ودافع الناشط الكويتي الهاجري عن الشيخة موزا ضد بذاءة صبي ابن زايد حمد المزروعي:”لما يتعرض لأم القطريين وأم الشيوخ اللي أشرف منه وأشرف ممن أمروه وأطهر منهم ويتعدى عليها طول هذه الفترة معناه أن القيادة الاماراتية هي من تأمر هذا الساقط”

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وعبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” ردّ المغردون على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.