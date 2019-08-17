“شاهد” أكياس “الجمرة الخبيثة” تُربك سلطات السعودية العظمي وتثير سخرية واسعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور تسببت في جدل واسع بالسعودية، لأكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، وعليها ترجمة خاطئة تسببت في أزمة كبيرة.

هل يعقل ياوزارة الحج ان تأتو بأكياس يوضع بها حصى الجمرات . ويكتب عليها باللغه الأنجليزيه(انثراكس) وهذه الكلمه تعني الجمره الخبيثه ام ان المترجمين اجانب ولا يفقهون شيئ . لماذا لم توظفون سعوديين وسوديات في قسم الترجمه. pic.twitter.com/PKixEeV2Id — الصقر2005 (@cFalcon90M) August 17, 2019

وبحسب الصور المتداولة كتبت على هذه الأكياس كلمة “Anthrax” التي تعني مرض “الجمرة الخبيثة”، بدل الترجمة الإنجليزية الصحيحة لكلمة “جمرات” (Pebbles).

احد مصائب ترجمة قوقل هو حين ترجم احد متعهدي الحج كلمة جمرة العقبة الكبرى ب (الجمرة الخبيثة Great anthrax ) وهو مرض خطير معدي ..



ماذا لو حمل الحاج كيس الجمرات كذكرى وتم تفتيشه باحد المطارات .. pic.twitter.com/K1vAtLYdAi — Muhammed Shawan (@mohdbosha) August 17, 2019

من جانبها أكدت وزارة الحج السعودية أنه وخلال وجود الحجاج بمزدلفة لأداء شعائرهم، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، وعليها ترجمة خاطئة تسببت في إرباك الناطقين بالإنجليزية.

تحذير مهم جدا من الترجمة الخطيرة ل #حصى_الجمرات على الغلاف إلى ( #الجمره_الخبيثه) Anthrax ) والتي سيقع حاملها في مشكلة كبيرة جدا في المطارات العالمية.

باختصار عدم حمل هذا المنتج او حصى الجمرات في هذا الكيس.

الجزء الاول pic.twitter.com/GdMYFVK9Qp — محمد عبدالله العامري (@buabdall2) August 17, 2019

ويرجح أن تكون هذه الترجمة الخاطئة ناجمة عن استخدام “الترجمة الآلية” التي تعطي في كثير من الأحيان معاني غير دقيقة في اللغة المترجم إليها.

في بداية المقطع بين معنى كلمة"antrax" وطبياً تعني الجمرة الخبيثة _مرض قاتل ينتقل إما باللمس او استنشاق الهواء_ والمفترض استبدالها بالكلمة الأصلية "الجمرات" مع تبيبن معنى ذلك ان امكن في حاشية مستقلة



انصح وبشدة عند #الترجمة نقل المصطلح الديني كما هو في العربية والابتعاد عن ترجمته — ✌ ابن الأسطورة (@shadow_heart7) August 17, 2019

من جهته، سجل الداعية الإسلامي الشهير، يوسف إستس، مقطع فيديو بين فيه هذا الخطأ في الترجمة وما يمكن أن يسببه من إرباك.

وبدأت وزارة الحج التحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، بهدف تصحيح الوضع وتحري الدقة مستقبلا.