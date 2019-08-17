“رداحة الإمارات” تدافع عن القذر “المزروعي” بعد طعنه بشرف والدة أمير قطر: “نعم هذه #اخلاق_ولد_زايد”!

بدلاً من ان تستنكر عليه تغريدته الدنيئة، دافعت “رداحة الإمارات” الكاتبة مريم الكعبي عن المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي بعدما نشر تغريدةً تمادى فيها كثيراً بالإساءة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، وطعنَ في شرفها.

ومن خلال وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” الذي أطلقه نشطاء “تويتر” رداً على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، زعمت “رداحة الإمارات” أنّ “اخلاق الإماراتيين تعبر عنها دولة الإمارات والوطن الذي أسسه زايد والذي جعل الإنسان ورفاهيته أولوية فأصبح هذا الوطن نموذجاً يحتذى”. كما ادّعت

#اخلاق_ولد_زايد

تعبر عنها دولة الإمارات والوطن الذي أسسه زايد والذي جعل الإنسان ورفاهيته أولوية فأصبح هذا الوطن نموذجاً يحتذى . — مريم الكعبي (@maryam1001) August 17, 2019

ويبدو أن الردود النارية على القذر المزروعي في وسم #اخلاق_ولد_زايد قد اثارت غضب “مريم الكعبي”، فغرّدت قائلةً: “أخلاق ولد زايد لا يقيمها مرتزقة ولا يحكم عليها صبية تويتر ولا تصنعها آلية دعائية تستهدف دولتنا وقياداتنا وشعبنا منذ سنوات ، فعجزت إلا من تحريك الغوغائية في وصلات استعداء تعبر عن إفلاس أخلاقي ليس إلا”.

#اخلاق_ولد_زايد

أخلاق ولد زايد لا يقيمها مرتزقة ولا يحكم عليها صبية تويتر

ولا تصنعها آلية دعائية تستهدف دولتنا وقياداتنا وشعبنا منذ سنوات ، فعجزت إلا من تحريك الغوغائية في وصلات استعداء تعبر عن إفلاس أخلاقي ليس إلا. — مريم الكعبي (@maryam1001) August 17, 2019

وقالت إنّ “الحديث عن الأخلاق ليس من أولوياتنا، الأفعال التي تكشف عن معدن الأخلاق وسموها وأصالتها وعمقها هو الأمر الذي جعلناه أولوية. نحن أبناء زايد على نهجه سائرون لا نعادي ولا نستعدي ولا نكره ولا نحقد. زايد زرع الخير ونحن نروي الخير أينما كان” .

#اخلاق_ولد_زايد

الحديث عن الأخلاق ليس من أولوياتنا

الأفعال التي تكشف عن معدن الأخلاق وسموها وأصالتها وعمقها هو الأمر الذي جعلناه أولوية.

نحن أبناء زايد

على نهجه سائرون

لا نعادي ولا نستعدي ولا نكره ولا نحقد

زايد زرع الخير

ونحن نروي الخير أينما كان . — مريم الكعبي (@maryam1001) August 17, 2019

وعبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” ردّ المغردون على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وأكدوا أن “راعي الخنازير المزروعي” يمارس من بلاط محمد بن زايد الإساءات والطعن في شرف نساء قطر، بلا محاسبة ما يدلل على أن تلك هي أخلاق “عيال زايد”.

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وفي الفترة الأخيرة وجّه “شيميل الخليج” -كما أطلق عليها نشطاء خليجيون- بوصلته لاستهداف سلطنة عمان، بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، إضافة لمحاولته التأثير على موسم السياحة في السلطنة، بنشر تغريدات وفيديوهات مضللة لتحذير الخليجيين من التوجه الى عُمان .