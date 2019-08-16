كويتية تتطاول على الدين الإسلامي
كويتية تتطاول على الدين الإسلامي
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“فيديو” ناشطة كويتية تُفجر غضباً بعد إساءتها للإسلام علناً وتطاولها على الذات الإلهية .. والأمن يُلاحقها

كتب وطن
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فجّرت ناشطة كويتية تُدعى (كريمة كرم) غضباً واسعاً بمواقع التواصل بعد تطاولها في مقطع فيديو على الذات الإلهية.

وقالت في الفيديو إن عدم ارتدائها ، ليس من شأن أحد، مضيفة: “شغلك لنفسك .. انت ما راح تنام بقبري، ولا تتحاسب عني، والجنة اللي تسكر أبوابها بوجهي علشان مش لابسة حجاب ما تشرفني .. أنا جنتي تختلف”.حسب قولها

ولاقى امتهان الناشطة الكويتية “كريمة كرم” للدين الإسلامي، ردوداً ساخطة بين المغردين، مطالبين الجهات المختصة بمحاسبتها.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنّ ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أجرت عملية بحث وتحرٍ لمعرفة السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو وتطاولت على الذات الإلهية، وإنه جرى ”معرفة السيدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها وتحويلها إلى جهات الاختصاص“.

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