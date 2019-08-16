“فيديو” ناشطة كويتية تُفجر غضباً بعد إساءتها للإسلام علناً وتطاولها على الذات الإلهية .. والأمن يُلاحقها

فجّرت ناشطة كويتية تُدعى (كريمة كرم) غضباً واسعاً بمواقع التواصل بعد تطاولها في مقطع فيديو على الذات الإلهية.

مواطنة: الجنة اللي تسكر بويهي الباب عشان مو لابسة حجاب ( ما أبيها ) و ( ماتشرفني ) . #نثية_فرس_النهر pic.twitter.com/to9ZJC4i5Z — تفتيش (@Tafteshq8) August 13, 2019

وقالت في الفيديو إن عدم ارتدائها الحجاب، ليس من شأن أحد، مضيفة: “شغلك لنفسك .. انت ما راح تنام بقبري، ولا تتحاسب عني، والجنة اللي تسكر أبوابها بوجهي علشان مش لابسة حجاب ما تشرفني .. أنا جنتي تختلف”.حسب قولها

ولاقى امتهان الناشطة الكويتية “كريمة كرم” للدين الإسلامي، ردوداً ساخطة بين المغردين، مطالبين الجهات المختصة بمحاسبتها.

أعوذبالله وش ذا الوقاحة يجب محاسبتها على كلامها القذر الله يسخط عليها ! — منار الرياض (@manar9alriyadh3) August 14, 2019

ما نقول الا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الأنبياء والمرسلين من قبل، إن لم تستحي فإفعل ما شئت، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من هذا الكفر البواح والاستهزاء بالكتاب والسنة، والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاكي به وفضلنا على كثير من خلقه وفضلنا عليكي — محب الرسول وصحب🇱🇧🇰🇼🇱🇧🇸🇦🇱🇧 (@jihadhamad2014) August 13, 2019

استغفر الله وأتوب إليك



يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا



مقدر اقول اكثر من حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله



يارب انت اعلم مني بشنو اللي ابي اكتبه واللي بقلبي



استغفر الله استغفر الله استغفر الله — طيرة شلوئ🕊🕊 (@almotajrfa) August 13, 2019

"إِنَّ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنّا لَهُم أَعمالَهُم فَهُم يَعمَهونَ"



أكبر حرمان للعاصي البعيد عن الله



أنه يظن أعماله جميلة و أفكاره صحيحة (زيّنا)



اللهم احفظنا و لا تفتنا — amani o (@amanio123456) August 14, 2019

هذي لو تمرض ثاني يوم تتحجب وتبكي ليل نهار وتطلب من الناس يدعون لها بالشفاء — 🇰🇼Khaled Al-Sudairy (@khaled_sudairy) August 13, 2019

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنّ ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أجرت عملية بحث وتحرٍ لمعرفة السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو وتطاولت على الذات الإلهية، وإنه جرى ”معرفة السيدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها وتحويلها إلى جهات الاختصاص“.