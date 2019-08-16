“خلفان” استيقظ من “سَكْرَة العيد” ونشر تغريدةً “خبيثة” عن سلطنة عمان .. ماذا قال فيها وكيف جاءه الردّ؟!

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، والهجمة الدنيئة التي تعرّضت لها سلطنة عمان بسبب إعلانها أنّ الإثنين الماضي الموافق (12/8/2019) هو أول ايام العيد –وفقَ ما اكدته رؤية الهلال من السلطنة-، نشر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، تغريدةُ خبيثة “لمز” فيها السلطنة.

وقال “خلفان” في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “عيدت عمان في اليوم الثاني لعيد الأضحى الذي عيدنا فيه.. البعض مع الأسف الشديد هاجم عمان بالرغم انه لم يتطرق الى عشرين دولة عيدت في نفس يوم العيد الذي عيدت فيه عمان. هذا جهل لدى البعض وتعمد لدى البعض الآخر ..متى يدرك الناس هذه الأساليب المعيبة للغاية”.

عيدت عمان في اليوم الثاني لعيد الأضحى الذي عيدنا فيه..البعض مع الأسف الشديد هاجم عمان بالرغم انه لم يتطرق الى عشرين دولة عيدت في نفس يوم العيد الذي عيدت فيه عمان

هذا جهل لدى البعض وتعمد لدى البعض الآخر ..متى يدرك الناس هذه الأساليب المعيبة للغاية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 15, 2019

ورآى مغرّدون أن تغريدة “خلفان” خبيثة، معتبرين أن قوله (عيدت عمان في اليوم الثاني لعيد الأضحى)، إشارة واضحة منه إلى أن السلطنة خالفت باقي الدول في العيد، وبها دخل باللمز لعُمان من أوسع الأبواب، ومرر تلك العبارة بكل بساطة لمتابعيه.

(عيدت عمان في اليوم الثاني لعيد الأضحى)

من هنا دخلت بالنغز ومن أوسع الأبواب

ومررتها بكل بساطه ياضاحي

ألا ترى سعادتك بأن مثل هكذا نغز واستغفال يتعبنا

عمان لم تعيد ثاني أيام عيد الأضحى بل عيدت في أول أيام عيد الأضحى — الشيخ سعيد الشعشعي (@mahdi123said) August 15, 2019

ماذا تريد من هذه التغريده.

هل تريد إثارة البلبله؟

اللهم اهد ضال المسلمين واجمعهم على سنتك وسنة رسولك الامين محمد بن عبدالله خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. — ابو ماهرالزايدي (@h_f_h_h) August 15, 2019

معالي الفريق … إن كنتم بحق تودون المحافظة على الود والإحترام والعشرة وحسن الجوار فأنتم أعلم بهؤلاء الجهلاء الذين يحاولون إثارة الفتنة ويا كثرهم لديكم سواء أكانوا أعلاميين أو هاربين من دولهم واستغلوا تواجدهم على أرضكم ..

عزيز معالي الفريق … الكرة في ملعبكم .. — عبدالله بن سعيد (@asr61611) August 15, 2019

السيد ضاحي الحمد لله ناس ادت حجها وعيدت عيدها يفترض لا حاجه لمثل هالمواضيع ف الوقت الحالي وذلك لدرء الفتن وكذلك اشتعال بعض مغردين بالسب والشتم والهجوم بعضهم البعض. د — أبو عبدالله (@Naseralimohamme) August 15, 2019

يقول المثل “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”

أيها العمانيين البواسل لا تغترو بمثل هذه العبارات التي تخدركم.

بالأمس يغرد الحبتور والمستشار جمال واليوم ضاحي

لو كانو يريدون يطبقون ما يقولون لعاقبو لكل من يسئ لعمان.

أنتبهو من تغريداتهم فهي مسكن لشي يتم إعداده وطبخه

اللهم أحفظ عمان — عماني سأدافع عن وطني (@oman0908) August 15, 2019

معاليك هذا الكلام كان المفروض تقوله في اذيك الايام لكن انتظرت لكي ترا ماذا يحصل وعندما عدت الامور ولله الحمد قلت اغرد واضرب عصفورين بحجر واحد هذا القصد اليس كذلك وكان الاجدر ان ترد على علاونه وهو يتطاول على عمان اليس علاونه موجود عندكم في داركم ؛ كلام حق اريد به باطل — فك الشفرات (@Pouytrewgh) August 16, 2019

وكان للمغرّد العُماني الشهير “الشاهين” تعليقٌ قوي على تغريدة ضاحي خلفان.

وقال “الشاهين” رداً على “خلفان”: “خلص العيد.. واكتسبنا مناعة ضد جرعات المخدر الموضعي الذي حاولتم حقننا به. لم يأتي تعليقك متأخراً بأسبوع فحسب بل تتحدث بحماس شديد وكان تلك الحسابات التي هاجمتنا منشأها جزيرة ماديرا وأرخبيل جالاباجوس. المركز الإقليمي لتويتر لديكم في دبي وانتم أدرى بمنشأ الحسابات”.

مساء الخير ابو فارس

خلص العيد

واكتسبنا مناعة ضد جرعات المخدر الموضعي الذي حاولتم حقننا به

لم يأتي تعليقك متأخراً بأسبوع فحسب

بل تتحدث بحماس شديد وكان تلك الحسابات التي هاجمتنا منشأها جزيرة ماديرا وأرخبيل جالاباجوس

المركز الإقليمي لتويتر لديكم في دبي

وانتم أدرى بمنشأ الحسابات https://t.co/wNrHm0CgKd — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 15, 2019

وأضاف “الشاهين”: “من سرّب بيانات الشهيد تركي الجاسر من تويتر الذي عُذب حتى الموت قادر أن يأتيكم من تويتر بالخبر اليقين”.

وتابع: “سترى بنفسك أن التناقض أصبح مقززاً وبأن أزدواجية المعايير باتت تسبب الغثيان، وبأننا لا يسهل استحمارنا فتسيرونا في تياركم كما تشاؤون انت والحبتور والبقية”.

فمن سرّب بيانات الشهيد تركي الجاسر من تويتر الذي عُذب حتى الموت قادر أن يأتيكم من تويتر بالخبر اليقين

سترى بنفسك أن التناقض أصبح مقززاً وبأن أزدواجية المعايير باتت تسبب الغثيان

و بأننا لا يسهل استحمارنا فتسيرونا في تياركم كما تشاؤون انت والحبتور والبقية — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 15, 2019

وأكمل “الشاهين” قائلاً: “لسنا خفاف الموازين فتحركنا منكم نفخة هواء. ولسنا بخفاف العقول فتلعبون علينا لعبتكم مع الشعب السعودي. احترام الجيرة أفعال وليست أقوال. والقانون له احترامه الا ان كنا في ساكسونيا التي تعيشونها.تحياتنا للشرفاء من أهلنا بالإمارات (الشرفاء فقط وليس المأجورين)”.

لسنا خفاف الموازين فتحركنا منكم نفخة هواء

ولسنا بخفاف العقول فتلعبون علينا لعبتكم مع الشعب السعودي

احترام الجيرة أفعال وليست أقوال

والقانون له احترامه الا ان كنا في ساكسونيا التي تعيشونها

تحياتنا للشرفاء من أهلنا بالإمارات (الشرفاء فقط وليس المأجورين) — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 15, 2019

جديرٌ بالذّكر أن عدداً كبيراً من الحسابات بمواقع التواصل -بعضها إماراتي الأصل، وآخر مدعوم وممول إماراتياً-، هاجمت سلطنة عمان واساءت لمفتيها الشيخ أحمد الخليلي، بعد إعلان اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ بالسلطنة، عن عدم ثبوت رؤية الهلال، وبالتالي كان يوم الإثنين الماضي (12/8/2019) أول أيام عيد الأضحى في سلطنة عمان.

وتصدّر المرتزق الأردني يوسف علاونة –الأجير لدى ولي عهد أبوظبي- الهجوم على السلطنة، وزعم أنّ السلطان قابوس بن سعيد أمر سابقاً بأن هلال ذي الحجة تقرره السعودية وبالتالي السلطنة تتبع ما تعلنه الممكلة، معتبراً أن المفتي لا علاقة له بهذا الموضوع. حسب مزاعمه

وحاول “علاونة” شقّ صف العُمانيين، بادعائه أن اتباع المفتي “الخليلي” في السلطنة يمثلون 22% فقط، بينما 78% من العمانيين من “أهل السنة والجماعة” ولا يتبعون “الأباضية” .