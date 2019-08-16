بدناءة منقطعة النّظير .. كاتب سعودي أغاظته القاعدة التركية الجديدة في الدوحة فطعن نساء قطر بشرفهنّ!!

تخطّى الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، حدوده وتطاول على نساء دولة قطر وطعنهنَ في شرفهنّ؛ بسبب الإعلان عن قرب افتتاح تركيا قاعدةً عسكرية جديدةً في الدوحة.

ونشر “آل الشيخ” تغريدةً دنيئةً وخسيسة تعبر عن مدى الإنحطاط الذي وصل إليه، والفجور في الخصومة، قائلاً: “قاعدة طارق بن زياد التركية . في دويلة قطر يتقاضى فيها الجندي التركي ما يقارب ١٠ الاف دولا فما فوق والضابط ٢٠ الف دولار فما فوق والعامل التركي في القاعدة يحاكم في تركيا وليس في قطر، اي لو ان تركيا اغتصب قطرية في الشارع فإنه يرحل الى تركيا لمحاكمته منتهى الذل ..”.

قاعدة طارق بن زياد التركية

في دويلة قطر يتقاضى فيها الجندي التركي ما يقارب ١٠ الاف دولا فما فوق والضابط ٢٠ الف دولار فما فوق والعامل التركي في القاعدة يحاكم في تركيا وليس في قطر، اي لو ان تركيا اغتصب قطرية في الشارع فإنه يرحل الى تركيا لمحاكمته منتهى الذل .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 15, 2019

وكشفت صحيفة “حرييت” التركية، قبل أيام عن أن تركيا وقطر ستفتحان قاعدة “طارق بن زياد” العسكرية الجديدة في الدوحة خلال الخريف المقبل بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واقتبست الصحيفة مقولة للقائد العسكري المسلم طارق بن زياد، في تعليقها على افتتاح القاعدة التي تحمل اسمه في الدوحة: “البحر خلفكم، والعدو أمامكم. لا مجال للعودة”.

ويواصل الجنود الأتراك أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية.

وسوف تزداد أعداد الجنود الأتراك في المستقبل القريب. بحسب “حرييت”

وتتمتع القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبشكل عام، فإن دول الحصار -الإمارات والسعودية- غير راضية عن التعاون التركي القطري.

