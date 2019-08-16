الخنزير “المزروعي” يتجاوز كلّ الخطوط الحمراء بتعديّه على والدة أمير قطر .. ومغرّدون يمسحون به الأرض

نشر المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي تغريدةً تمادى فيها كثيراً بالإساءة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، ما فجر غضباً واسعاً بين المغرّدين، خاصةً القطريين، الذين اعتبروا أنّ “المزروعي” يتحدث بلسان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وردّ مغرّدون عبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” على إساءة القذر “المزروعي”، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وأكدوا أن “راعي الخنازير المزروعي” يمارس من بلاط محمد بن زايد الإساءات والطعن في شرف نساء قطر، بلا محاسبة ما يدلل على أن تلك هي أخلاق “عيال زايد”.

وقال الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي إنّ ” ما يكتبه النجس حمد المزروعي في حسابه عموما وعن الأعراض خاصة لا يعبّر عن شخصية هذا المعتوه .. إنما هي ترجمة فعلية ل #أخلاق_ولد_زايد .. هذه أخلاقهم .. لو رآهم أبوجهل على كفره لتبرّا منهم ..”.

ما يكتبه النجس حمد المزروعي في حسابه عموما وعن الأعراض خاصة لا يعبّر عن شخصية هذا المعتوه .. إنما هي ترجمة فعلية ل #أخلاق_ولد_زايد ..

هذه أخلاقهم ..

لو رآهم أبوجهل على كفره لتبرّا منهم .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2019

واعتبر الحرمي أن “القذر حمد المزروعي لم يطعن بأعراض نساء #قطر العفيفات .. بل طعن بكل النساء ونساء العرب الشريفات .. ومن يقبل بذلك فهو يقبل بالطعن بعرضه .. ولا يوجد رجل عربي لديه ذرة أخلاق يقبل بذلك ، إلا من هم على شاكلة #أخلاق_ولد_زايد ..”.

القذر حمد المزروعي لم يطعن بأعراض نساء #قطر العفيفات .. بل طعن بكل النساء ونساء العرب الشريفات .. ومن يقبل بذلك فهو يقبل بالطعن بعرضه .. ولا يوجد رجل عربي لديه ذرة أخلاق يقبل بذلك ، إلا من هم على شاكلة #أخلاق_ولد_زايد .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2019

وذكّر “الحرمي” بالمواطنة الإماراتية علياء عبدالنورالتي اعتقلت وهي المصابة بمرض السرطان وتوفيت بسجون “بن زايد” دون أن يتم إطلاق سراحها، وجرمها الوحيد أنها كانت تساعد الأسر المحتاجة، وغيرها من الكريمات العفيفات الشريفات يرزحن بسجون “بن زايد، هذه هي #أخلاق_ولد_زايد ..”.

#علياء_عبدالنور

المواطنة الإماراتية التي اعتقلت وهي المصابة بمرض السرطان .. وتوفيت بسجون #بن_زايد دون أن يتم إطلاق سراحها .. وجرمها الوحيد أنها كانت تساعد الأسر المحتاجة ..

وغيرها من الكريمات العفيفات الشريفات يرزحن بسجون #بن_زايد ..

هذه هي #أخلاق_ولد_زايد .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2019

من ناحيته قال الإعلامي القطري عبدالله بن حمد العذبة إن “ما اقترفته يد حمد المزروعي في حسابه اليوم هو #أخلاق_ولد_زايد الحقيقية في التعرض للنساء دون تجميل. فهل هذه أخلاق زايد التي نصح بها مرارا؟”.

ما اقترفته يد حمد المزروعي في حسابه اليوم هو #أخلاق_ولد_زايد الحقيقية في التعرض للنساء دون تجميل.

فهل هذه أخلاق زايد التي نصح بها مرارا؟ — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 16, 2019

وأضاف في معرض ردّه على القذر “المزروعي”: “ومن #أخلاق_ولد_زايد الاغتصاب في معتقلات جنوب اليمن، ووثقتها وسائل الإعلام الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان”.

ومن #أخلاق_ولد_زايد الاغتصاب في معتقلات جنوب اليمن، ووثقتها وسائل الإعلام الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان. — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 16, 2019

أما رجل المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي فتوعد المسخ المزروعي قائلاً: ” قسماً بمن رفع السماء لن نغفر لكم ولن ننسى تغريدة اليوم يا محمد بن زايد ومحمد بن راشد. لقد تماديتوا ومارستوا خبرة تربيتكم كما تعلمتموه من النعاشة وأزقة سطوه وسكة الخيل يا انجاس. اثبتوا اليوم بانكم نساء بملابس رجال وبانت فيكن تربية المقبور النجس”.

قسماً بمن رفع السماء لن نغفر لكم ولن ننسى تغريدة اليوم يا 🐆🐆 انت @MohamedBinZayed وهو @HHShkMohd

لقد تماديتوا ومارستوا خبرة تربيتكم كما تعلمتموه من النعاشة وأزقة سطوه وسكة الخيل يا انجاس.

اثبتوا اليوم بانكم نساء بملابس رجال وبانت فيكن تربية المقبور النجس

#أخلاق_ولد_زايد — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 16, 2019

وتابع السليطي: “لا نستغرب #أخلاق_ولد_زايد واخوانه لانهم توارثوا هذه الاخلاق من كبيرهم المقبور ويتجلى ذلك من خلال حساب المزروعي وتغريداته التي تدل على انهم تربية شوارع وحظائر دعارة.”.

لا نستغرب #أخلاق_ولد_زايد واخوانه لانهم توارثوا هذه الاخلاق من كبيرهم المقبور ويتجلى ذلك من خلال حساب المزروعي وتغريداته التي تدل على انهم تربية شوارع وحظائر دعارة. — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 16, 2019

وقال: ” بسبب #أخلاق_ولد_زايد وإخوانه وما بدر منهم في حساب المزروعي وتطاوله على أم القطريين. من بعد اليوم لا حشمة ولا حشيمة لكم عندنا يا حكام الامارات !! ولا يسألنا كائن من كان عن الاخلاق والترفع عن هذه الحثالة التي أنجبها المقبور”.

بسبب #أخلاق_ولد_زايد وإخوانه وما بدر منهم في حساب المزروعي وتطاوله على أم القطريين.

من بعد اليوم لا حشمة ولا حشيمة لكم عندنا يا حكام الامارات !! ولا يسألنا كائن من كان عن الاخلاق والترفع عن هذه الحثالة التي أنجبها المقبور — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 16, 2019

وعلّقت الإعلامية القطريّة إلهام بدر على ما بدر من القذر “المزروعي” قائلةً: ” استهداف نساء قطر الكريمات المُكرمات بفاحش القول لا تزعزع مكانتنا لكنها تقدم باختصار #أخلاق_ولد_زايد” .

وأضافت موجهةً حديثها لولي عهد أبوظبي: ” ليكن معلوماً لديك ولدى سواك في أقاصي الأرض ودانيها نحن نساء #قطر نخلات باسقات لايثننا عن عنان السماء مادون أقدامنا ولانمضي أعمارنا في الجري خلف كلب لنعضه كما يعضنا “.

وأكملت تقول: ” عدم القدرة على مسايرة قوة المنطق، والتحرك الأهوج في افتعال الخصومة، وإدراك التزام الطرف المقابل بالقيم الأخلاقية ، عوامل أساسية في استخدام المفردات السوقية، فالضعيف يجد في استخدام الكلمات النابية مخرجا مؤقتا للإفلات من الفشل والهزيمة” .

استهداف نساء قطر الكريمات المُكرمات بفاحش القول لا تزعزع مكانتنا لكنها تقدم باختصار #أخلاق_ولد_زايد@MohamedBinZayed — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 16, 2019

من جهته، قال السياسي والناشط القطري, عبد الله الوذين إن محمد زايد “يصرّ على أن يُظهر لنا خلقه وتربيته عن طريق بعض الحسابات الموثّقه وعلى رأسها حساب حمد المزروعي، ولو لم يكن يفتخر بهذه الأخلاق لما مكث الحساب يوماً واحداً”.

يصرّ محمد زايد @MohamedBinZayed على أن يُظهر لنا خلقه وتربيته عن طريق بعض الحسابات الموثّقه وعلى رأسها حساب حمد المزروعي، ولو لم يكن يفتخر بهذه الأخلاق لما مكث الحساب يوماً واحداً

#أخلاق_ولد_زايد — عبدالله الوذين (@abqatar) August 16, 2019

أما المغرّد القطري المعروف “بوغانم” فغرد بالقول: ” بدون لف ودوران وبدون مكياج. من يريد ان يعرف اكثر عن سياسة الامارات عليه ان يتابع تغريدة حمد المزروعي اليوم. فهي ستختصر لكم السياسه الاماراتيه بكل وضوح..!!”.

بدون لف ودوران وبدون مكياج

من يريد ان يعرف اكثر عن سياسة الامارات

عليه ان يتابع تغريدة حمد المزروعي اليوم

فهي ستختصر لكم السياسه الاماراتيه

بكل وضوح..!!#أخلاق_ولد_زايد — بوغانم (@hassanalishaq73) August 16, 2019

وأضاف: ” رأينا مسلمين مقيمين في اوروبا مازالوا..متمسكين في دينهم ومحافظين عليها ولم تغريهم حياة الغرب ونرى ابنائهم ونعم التربيه بالرغم مايواجهونه من مضايقات بين الحين والآخر. على عكس تربية حمد المزروعي يدعون انهم عرب ومسلمين ومايخرج منهم تعدى حدود قذارة اليهود”.

رأينا مسلمين مقيمين في اوروبا

مازالوا..متمسكين في دينهم ومحافظين عليها

ولم..تغريهم حياة الغرب ونرى ابنائهم ونعم التربيه بالرغم مايواجهونه من مضايقات بين

الحين والآخر

على عكس تربية حمد المزروعي يدعون انهم

عرب ومسلمين ومايخرج منهم

تعدى حدود قذارة اليهود#أخلاق_ولد_زايد — بوغانم (@hassanalishaq73) August 16, 2019

واعتبر أن الامارات “كلما تعثر مشروعها في اليمن او السودان او ليبيا، يطعنون في اعراض القطريات، وكأن قطر هي من تعطلهم، وكانهم يتناسون قدرة الله عزوجل”.

الامارات

كلما..تعثر مشروعهم

في اليمن او السودان او ليبيا

يطعنون في اعراض القطريات

وكأن قطر هي من تعطلهم

وكانهم يتناسون قدرة الله عزوجل — بوغانم (@hassanalishaq73) August 16, 2019

بينما اعتبر الاعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريان أن لجوء الانسان الى الشتائم وهتك الأعراض، انما يعبر نفسياً عن “ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع”.

وتساءل: “لكن إن كنت قاضيا عادلا ، كيف ستحكم على تجاوزات حمد المزروعي المكلف بهتك الأعراض في ديوان الشيخ محمد بن زايد “.

يقول الطب النفسي: حينما يلجأ الانسان الى الشتائم وهتك الأعراض،انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع ، ولكن إن كنت قاضيا عادلا ، كيف ستحكم على تجاوزات حمد المزروعي المكلف بهتك الأعراض في ديوان الشيخ محمد بن زايد @uae_3G @MohamedBinZayed #الامارات #قطر #الخليج pic.twitter.com/pvtioIggLt — جمال ريان (@jamalrayyan) August 16, 2019

وقال الكاتب الصحفي ياسر أبوهلالة، إنّ “أخلاق_ولد_زايد بجسدها حمد المزروعي، يمكن لأي دولة في العالم، ولا تحتاج لثروة الإمارات أن تذهب لمهجع المحكومين في قضايا الدعارة وتفتح حسابات تويتر لهم، ويقذفون المحصنات بنفس السفالة،وقد فعلها المنافقون في حديث الإفك وطعنوا في شرف سيدتنا عائشة رضي الله عنها!”.

#أخلاق_ولد_زايد بجسدها حمد المزروعي، يمكن لأي دولة في العالم، ولا تحتاج لثروة #الإمارات أن تذهب لمهجع المحكومين في قضايا الدعارة وتفتح حسابات تويتر لهم، ويقذفون المحصنات بنفس السفالة،وقد فعلها المنافقون في حديث الإفك وطعنوا في شرف سيدتنا عائشة رضي الله عنها! — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 16, 2019

المغرد القطري بندر مبارك آل شافي فكتب: ” نعلم ان عيال زايد انجاس ومن نبته عفنه وجندوا كل ساقط في وطنهم للطعن في اعراضنا .. ارجو منكم عدم التطرق لا اعراضهم مهما حصل منهم من استفزاز حنا اشرف منهم ولا نطعن في اعراض النساء عندما يختلفون الرجال”.

#نصيحة_ياهل_قطر

نعلم ان #عيال_زايد انجاس ومن #نبته_عفنه وجندوا كل ساقط في وطنهم للطعن في #اعراضنا .. ارجو منكم عدم التطرق لا اعراضهم مهما حصل منهم من استفزاز ، حنا اشرف منهم ولا نطعن في اعراض النساء عندما يختلفون الرجال #اخلاق_ولد_زايد — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) August 16, 2019

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وفي الفترة الأخيرة وجّه “شيميل الخليج” -كما أطلق عليها نشطاء خليجيون- بوصلته لاستهداف سلطنة عمان، بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، إضافة لمحاولته التأثير على موسم السياحة في السلطنة، بنشر تغريدات وفيديوهات مضللة لتحذير الخليجيين من التوجه الى عُمان .