مغرد إماراتي يتطاول على سيادة سلطنة عُمان: مكتب السلطان صار بيد إيران والريال القطري يعبث في السلطنة

تستمر حملات التحريض والتشويه الإماراتية “المسعورة” ضد سلطنة عُمان لمواقفها الحيادية، وآخر هذه الحملات لمغرد إماراتي معروف خرج يتطاول على السيادة العُمانية ويزعم أن المكتب السلطاني أصبح يدار من إيران.

وكتب الإماراتي “حمد الحبابي” في تغريدة له رصدتها (وطن):”لدينا الدليل أن المكتب السلطاني أصبح بيد إيران”

لدينا الدليل ان المكتب السلطاني اصبح بيد #ايران، وان الحوثي يقيم في مسقط من المال العماني، وان الريال القطري يعبث في السلطنة. — Hamad alahbabi🇦🇪 (@hamadhd001) August 14, 2019

وتابع مزاعمه وأكاذيبه:”وأن الحوثي يقيم في مسقط من المال العماني، وان الريال القطري يعبث في السلطنة.”

التغريدة التي تصدى لها حساب “الشاهين” العُماني الشهير، ورد ساخرا من هرطقته:”ولدينا أدلة أكثر ان سماحة المرشد الأعلى قد انتعل #عبز و #مبز في قدميه وان الإيرانيين في دبي فقط أكثر من سكان الإمارات 5 مرات (بمن فيهم المنحدرون من أصول روسية)”

ولدينا أدلة أكثر ان سماحة المرشد الأعلى قد انتعل #عبز و #مبز في قدميه وان الإيرانيين في دبي فقط أكثر من سكان الإمارات 5 مرات (بمن فيهم المنحدرون من أصول روسية)

وبأن عملة التومان هي الأكثر تداولاً في رأس الخيمة بعد الدرهم الدحلاني

وكل عام وشعبنا العظيم في ساحلنا المتصالح بخير https://t.co/0RWcKWCnaX — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 14, 2019

وتابع:”وبأن عملة التومان هي الأكثر تداولاً في رأس الخيمة بعد الدرهم الدحلاني وكل عام وشعبنا العظيم في ساحلنا المتصالح بخير”

كما شن مغردون عُمانيون هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي الذين وصفوه بـ”عجوز أبوظبي”.

عزيزي الشاهين حمد الحبابي الشهير ب #عجوز_ابوظبي يحاول التغطية على هذا الخبر 😂https://t.co/R9JMbhtzKa — أسعد محمد® (@AssaadMahmed) August 14, 2019

ولفت آخرون إلى أن كتائب الذباب الإماراتي وأذرع ابن زايد الإعلامية تحاول منذ فترة بهذه الاستفزازت التغطية على أخبار الزيارة الإماراتية لإيران والاتفاق فيما بينهم.

للعلم الاماراتين منذ اسابيع يحاولون التغطية على الخبر باكثر من كذبة منها اللقاء مع الايرانين كان للتنسيق معهم فيما يخص الصيادين فجاء محمد الحوثي ونسف كذبتهم بتغريدة https://t.co/fBUUzqFJsZ — أسعد محمد® (@AssaadMahmed) August 14, 2019

وسبق أن هاجم الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، الذي يوصف بأنه مستشار سابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في مايو الماضي لإيران و لقاءه بنظيره الإيراني جواد ظريف،

ونشر عبد الخالق حينها على حسابه على “تويتر” صورة لبن علوي وظريف معلقا: “اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة”.

ولم يمضي الكثير حتى ظهر الوفد الإماراتي العسكري في طهران يعقد المفاوضات مع الإيرانيين ويطلب الصلح، الزيارة التي تجاهلها مستشار ابن زايد ولم يعلق عليها مما وضعه في موقف حرج حيث فعلت بلاده الإمارات ما لام هو سلطنة عمان عليه.