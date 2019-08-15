تركي الحمد يغرد خارج السرب مهاجما مصر: أصبحت عقيم ولم تعد تُنجب إلا “سقط المتاع”

أثار الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي تركي الحمد، جدلا واسعا بهجومه على مصر على غير العادة مخالفا السياسة السعودية الحالية.

واتهم “الحمد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مصر بأنها أصبحت عقيم، لم تعد تنجب إلا سقط المتاع، حسب وصفه.

مصر..التي كانت ولادة..التي أنجبت درويش وعبد الوهاب وحليم والخالدة أم كلثوم وليلى مراد وغيرهم..أصبحت عقيم..لم تعد تنجب إلا سقط المتاع..لا أدري هل العيب في مصر ام في هذا الزمان.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 15, 2019

وكتب ما نصه:”مصر التي كانت ولادة التي أنجبت درويش وعبد الوهاب وحليم والخالدة أم كلثوم وليلى مراد وغيرهم، أصبحت عقيم لم تعد تنجب إلا سقط المتاع لا أدري هل العيب في مصر ام في هذا الزمان.”

وتسببت تغريدة الكاتب السعودي في جدل واسع بين متابعيه الذين شنوا عليه هجوما عنيفا.

وأحرجه أحد النشطاء:”مصر عظيمة، ولكن قيمتها عندك بحسب نظرتك إليها، فأنت نظرت إلى الأدنى فيها ومقياسك بوجود (الأسوأ في الأدنى)، أما غيرك فنظره إلى الأعلى (علماء الدين والاقتصاد والعلوم التطبيقية والتقنية) وسيكون قياسه على ذلك”

مصر عظيمة، ولكن قيمتها عندك بحسب نظرتك إليها، فأنت نظرت إلى الأدنى فيها ومقياسك بوجود (الأسوأ في الأدنى)، أما غيرك فنظره إلى الأعلى (علماء الدين والاقتصاد والعلوم التطبيقية والتقنية) وسيكون قياسه على ذلك.

كم أحبك يا #مصر — علي سعيد آل عامر🇸🇦 (@alamer9991) August 15, 2019

وأفحمه آخر بالقول:”ظننتك ستتكلم عن العلماء عن المفكرين والكتاب عمن استفادت منهم الامتين العربية والإسلامية فإذا بك تتكلم عن سقط المتاع بذاتهم وتريد منهم، فإذا كانت مصر ستنجب من أمثالهم فسندعوا عليها بالعقم افضل من ان تكون ولادة بمثل هؤلاء”

ظننتك ستتكلم عن العلماء عن المفكرين والكتاب عمن استفادت منهم الامتين العربية والإسلامية

فإذا بك تتكلم عن سقط المتاع بذاتهم وتريد منهم



فإذا كانت مصر ستنجب من امثالهم فسندعوا عليها بالعقم افضل من ان تكون ولادة بمثل هؤلاء — عبدالسلام وافي (@a3wafi) August 15, 2019

واستنكر الكثيرون اختزال الحمد للأمة المصرية في الفن فقط وتركيزه على من أسماهم بسقط المتاع.

لم توفق في هذه التغريده مهما كنت تفتقد لمن اسميتهم درويش البحر والخ ام كلثوم ..كإن هذا البلد لا يوجد فيه الا فنانييا وتناسيت ان مصر بها علماء دين وأساتذة جامعات ومهندسين وأطباء وشعبا طيب كريم وما يؤسفني انك اختزلت أمة مصر في الفن فقط وهل هولاء من سقط المتاع ! — Saad all dham (@AllDhamm) August 15, 2019

هو مصر من وجهه نظر حضرتك لا تنجب الا الفنانين ..حضرتك سمعت عن مجدي يعقوب وفاروق الباز ود.زويل وغيرهم علماء مجالاتهم ،في العصر الحالي ملئ السمع والبصر، — 🇪🇬🕊 MENHA ⚘ مهندسه منحه 🕊🇪🇬 (@menhaa2) August 15, 2019

ودائما ما يثير الكاتب السعودي المحسوب على النظام الجدل بتغريداته الغريبة، وخاصة ما يشكك فيها بثوابت الدين والسنة النبوية.

وسبق أن اعتقل تركي الحمد بأمر من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آنذاك، على خلفية تغريداته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي قال فيها:” جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله”.