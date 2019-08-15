البروفيسو “اللواتي” بعد الإفراج عن ناقلة إيران “غريس1”:تحية لكل من سعى لترسيخ السلام بالخليج وعُمان أولهم

علق الأكاديمي العُماني البروفيسور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، على خبر إفراج سلطات جبل طارق التابعة للتاج البريطاني اليوم، الخميس، عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية “غريس1″، مشيرا إلى أن جهود عُمان في السلام كان لها دورا هاما في هذا الشأن.

وقال “اللواتي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على إطلاق سراح الناقلة الايرانية التي احتجزتها بريطانيا في جبل طارق، إنه طوال فترة الأزمة لم نسمع بريطانيا تصف إيران بالمجوسية الرافضية ولا سمعنا إيران تصف بريطانيا بالصليبية المسيحية.

اطلاق سراح الناقلة الايرانية احتجزتها بريطانيا في جبل طارق، طوال فترة الازمة لم نسمع بريطانيا تصف ايران بالمجوسية الرافضية ولا سمعنا ايران تصف بريطانيا بالصليبية المسيحية، التراشق الطائفي المضحك ماركة مسجلة باسم العرب فقط، تحية لكل من سعى لترسيخ السلام في الخليج وعُمان اولهم

. pic.twitter.com/4i0NeH71dZ — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) August 15, 2019

وتابع موضحا:”التراشق الطائفي المضحك ماركة مسجلة باسم العرب فقط، تحية لكل من سعى لترسيخ السلام في الخليج وعُمان أولهم”

وسمحت المحكمة العليا في جبل طارق، الخميس، بمغادرة ناقلة النفط الإيرانية المياه الإقليمية للمقاطعة التابعة لبريطانيا، وذلك على الرغم من محاولة واشنطن عرقلة الإفراج عن الناقلة المحتجزة منذ أوائل يوليو الماضي.

وقضت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 المحتجزة في المياه الإقليمية للمقاطعة التابعة لبريطانيا منذ 4 تموز/يوليو الماضي.

وكانت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت طلبا إلى سلطات جبل طارق لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 المحتجزة لديها، وفق ما أعلنت النيابة العامة في جبل طارق الخميس.

وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بدون أن يوضح على ماذا يستند طلب وزارة العدل الأمريكية الذي وصل قبل ساعات.

ويقضي طلب مساعدة قضائية عادة بالطلب من محكمة مثل محكمة جبل طارق، تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية، وفي هذه القضية، محكمة أمريكية.

وأكدت إيران كتابيا أن حمولة الناقلة غريس 1 ليست متوجهة إلى سوريا، وبناء على ذلك طلبت السلطات في جبل طارق من المحكمة رفع الحجز عنها.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أمريكي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة قد أعلنت ذلك قبل الظهر.

وكان الناطق باسم حكومة جبل طارق قد قال إن “وزارة العدل الأمريكية طلبت مصادرة غريس 1 مشيرة إلى عدد من الأسباب التي تجري دراستها”.

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط “غريس 1” وأفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/أغسطس.