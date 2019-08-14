وزير الخارجية الاسرائيلي يغازل “برميل البحرين”: صديقي خالد أتمنى عيدا مباركا لكم

أرسل وزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى إلى نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

وكتب كاتس، في تغريدة على تويتر، باللغة العربية: “صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى”.

صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين @khalidalkhalifa، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين. أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا. pic.twitter.com/v1OHBqYK2p — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 13, 2019

وأضاف: “أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا”.

وفي تموز/ يوليو الماضي التقى كاتس بآل خليفة على هامش مشاركتهما في مؤتمر عقد بواشنطن.

ولا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل باستثناء مصر والأردن.

وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية في دول عربية.

واستضافت البحرين ورشة اقتصادية، في يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام، وقاطعها الفلسطينيون ونددوا بها في مظاهرات عمت الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وصفوها بأنها تأتي ضمن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة باسم “صفقة القرن”.