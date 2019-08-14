في الكويت .. هكذا اختطف شخص انتحل صفة رجل أمن 5 هنديات في سيارة لاغتصابهنّ!!

ذكرت صحيفة كويتية أنّ شخصاً أوهم 5 هنديات بأنّه من رجال الأمن وأنهنّ مطلوبات واقتادهن في سيارته إلى بر الوفرة في أقصى جنوب محافظة الأحمدي، وتحسس أجسادهن وحاول تجريد إحداهن من ملابسها.

وأفاد مصدر أمني أن المنتحل استوقف تاكسي كان يُقلّ 5 هنديات في منطقة “أبوحليفة” أثناء توجههن إلى عملهن، وأبرز هوية وأخفاها بسرعة مُدعياً أنه من رجال الأمن وأوهم الهنديات بأنهن مطلوبات واقتادهن بسيارته الخاصة.

وتابع المصدر أنّ المنتحل تجوّل قليلاً في المنطقة ثم انطلق إلى بر الوفرة وهناك بدأ يتحسس أجساد من خطفهن واختار واحدة منهن وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أن المخطوفات قاومن ولم يستسلمن لنزوات الخاطف واستطعن الهرب منه.

وتوجهت الهنديات الخمس إلى الطريق العام حيث توقف لهن شخص وقام بنقلهن إلى مخفر أبوحليفة حيث سجلن قضية خطف وهتك عرض.بحسب “الراي”