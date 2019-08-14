شاهد| صور أثارت ضجة كبيرة .. رمي مريض بالإيدز خارج مستشفى في مصر!!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ صوراً تُظهر قيام عدد من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في مصر بحمل مريض بالإيدز من يديه وقدميه، وإلقائه خارج مبنى المستشفى في مشهد أثار حفيظة كثير من المواطنين خلال تعليقاتهم .

وقالت مصادر من داخل المستشفى إنّ ”المريض كان مدمنًا للمخدرات، وقام بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له، وتبين إصابته بمرض الإيذر“.

وحين علم المرضى في المستشفى بأن هذا الشخص مصاب بمرض الإيذر سادت حالة من الفزع بينهم، وعلى إثر ذلك قام عمال المستشفى بحمله وإلقائه خارجًا ووضعه في ”توك توك“ لنقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات.

من جهته قال الدكتور عبدالقادر كيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الأطباء نصحوه بالذهاب لمستشفى حميات كفر الزيات؛ لتلقي العلاج اللازم لمرض الإيدز، خاصة أن مرضى الإيدز يتم علاجهم فقط في مستشفيات الحميات، لكن المريض نام على الأرض ورفض الخروج من المستشفى، وأحدث حالة من الهياج، وتم نصح أهله بنقله لمستشفى الحميات لتلقي العلاج.

وأكد كيلاني في تصريح صحفي، أن العاملين تعاملوا بشكل خاطئ حينما حملوه بالقوة خارج المستشفى، موضحًا أنه تم تحرير محضر، وإحاله مسؤول الأمن بالمستشفى للتحقيق.