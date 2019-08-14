خبر مزعج لدول الحصار .. هذا ما سيقوم به الأمير تميم وأردوغان خلال الخريف في الدوحة

كشفت صحيفة “حرييت” التركية، أن تركيا وقطر ستفتحان قاعدة “طارق بن زياد” العسكرية الجديدة في الدوحة خلال الخريف المقبل بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واقتبست الصحيفة مقولة للقائد العسكري المسلم طارق بن زياد، في تعليقها على افتتاح القاعدة التي تحمل اسمه في الدوحة: “البحر خلفكم، والعدو أمامكم. لا مجال للعودة”.

ويواصل الجنود الأتراك أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية.

وسوف تزداد أعداد الجنود الأتراك في المستقبل القريب. بحسب “حرييت”

وفي أكتوبر 2015 تم نشر الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية المذكورة، في محاولة للمساهمة في السلام الإقليمي في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر. وفي ديسمبر 2017 ، تم تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا.

يقوم الجنود الأتراك والقطريون بإعداد برامج تدريبية مشتركة وإجراء تدريبات عسكرية.

في عطلة عيد الأضحى هذا، التقى جنود البلدين في الموقع العسكري وتبادلوا التحية، كما يفعلون في كل موسم عطلة.

يظهر القطريون حبهم للأتراك في القاعدة العسكرية أيضًا. الجنود يحيون بعضهم بلغات بعضهم البعض.

وتتمتع القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في هذا الموقع الذي يعد حاسمًا في سياسات الخليج والشرق الأوسط .

وبشكل عام، فإن دول الحصار -الإمارات والسعودية- غير راضية عن التعاون التركي القطري.