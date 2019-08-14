حمد بن جاسم: ابن سلمان غير مدرك لما يجري حوله وابن زايد هو من يوزع الأدوار والقرار في أبوظبي

علق رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على التطورات الأخيرة باليمن والأنباء المتداولة بشأن الخلاف الإماراتي ـ السعودي عقب تنفيذ ابن زايد لمخططه بعدن، مشيرا إلى ان توزيع الأدوار بين الحليفين غير متكافئة.

وقال “بن جاسم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ملمحا للأزمة الأخيرة بين الرياض وأبوظبي:”لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة، فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله”

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

وتابع مؤكدا أن ابن زايد هو من يدير المشهد ويحرك ابن سلمان دون التصريح باسمه:”بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة.”

وشهدت العاصمة المؤقتة، عدن، تحركا عسكريا قاده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قامت قواته على إثره بالسيطرة على المدينة بعد اشتباكات عسكرية مع قوات الرئاسة اليمنية في المدينة وحزب الإصلاح.

وأجرى ولي عهد أبوظبي ، الشيخ محمد بن زايد، زيارة إلى مدينة جدة السعودية، الإثنين، التقى خلالها بالعاهل السعودي، الملك سملان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية وعلى رأسها “أحداث عدن”.

وسبق أن أشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في يوليو الماضي إلى الخلاف الاستراتيجي بين السعودية والإمارات واختلاف أولوياتهما في اليمن بشأن قضايا عدة تتعلق بإدارة الصراع مع الحوثيين، يعمق الصراع الداخلي بين الأطراف اليمنية التي تقاتل مليشيا الحوثي، ويقضي على الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب التي تمزق البلد منذ سنين.

واعتبرت الصحيفة أن الأخبار المتداولة خلال الأسابيع الأخيرة عن انسحاب جزئي للإمارات من اليمن، جاء نتيجة للخلاف بين البلدين، ورجحت أن تكون الإمارات تنوي الانسحاب كليا وترك المملكة وحيدة في ساحة المعركة.