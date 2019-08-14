المحقق كونان الإماراتي ضاحي خلفان يثير سخرية واسعة: أستطيع تحديد مكان عبدالملك الحوثي بصنعاء في أي وقت
تسبب نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن المقرب من ابن زايد الفريق ضاحي خلفان، في موجة سخرية واسعة منه بعدما زعم أن لديه مصادر خاصة في صنعاء وأنه لديه القدرة على تحديد مكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في أي وقت يريده.
ودون “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الحوثي بعد تهديده للإمارات:”شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا، مصادري حتى في صنعاء.”
وتابع:”لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته.”
وقال ضاحي في تغريدة أخرى ردا على تهديد عبدالملك الحوثي لمحمد بن زايد:”كان الجرذ الحوثي يحتل اليمن 100 %واليوم يعيش الحوثي وجرذانه في مساحة 23%من الارض اليمنية خائفا ترتعد فرائصه ..اذا لم تكن هذه ضربة موجعة وهزيمة ساطعة له وإلا ماذا تعني؟”
وتسببت تغريدات الرجل الأمني الإماراتي المثير للجدل في سخرية واسعة منه، ورد عليه أحد النشطاء:”لو يشاء عبد الملك اغتيال ابن زايد بيغتاله بطيران مسير ولاتنسى مخابرات عبد الملك الذي جابو له مشاهد من مطار ابو ظبي”
بينما أحرجه “فريد العولقي”:”هذا اعتراف رسمي وواضح انكم في الامارات لا تريدون استهداف عبدالملك الحوثي. ولذلك تضحكون على السعودية وتخونونها”
وطالبته “سحر عفاش” ساخرة بقصف المكان الذي يتواجد فيه الحوثي طالما أنه يمتلك إمكانيات تحديد موقعه، وتابعت “لتتخلصوا من زعيم المليشيات اللي لكم 5 سنوات تدعوا انكم تحاربوهم لكن من كلامك باين انكم متفقين و هم مجرد ذريعة لقتل اليمنيين”
يشار إلى أنه في أوائل أغسطس الجاري قال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي إنه ينصح الإمارات بأن تَصدُق في خطتها بالانسحاب من اليمن، وذلك بعدما أعلنت أبو ظبي الشهر الماضي خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب قالت إنها “إستراتيجية وتكتيكية”.
وأكد الحوثي في كلمة تلفزيونية بثتها قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين وقتها، أن “استمرار الإمارات في العدوان وفي احتلال اليمن يشكل خطورة عليها، وهي تتحمل مسؤولية ذلك”.
وحذر الحوثي في كلمته النظام السعودي، وقال إنه سيقابل التصعيد بالتصعيد، وحذره ومن يقف وراءه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وتحدث عن ضربات موجعة لها تأثير كبير على السعودية وعلى من يقف وراءها.