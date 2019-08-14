المحقق كونان الإماراتي ضاحي خلفان يثير سخرية واسعة: أستطيع تحديد مكان عبدالملك الحوثي بصنعاء في أي وقت

تسبب نائب رئيس شرطة دبي ورجل الأمن المقرب من ابن زايد الفريق ضاحي خلفان، في موجة سخرية واسعة منه بعدما زعم أن لديه مصادر خاصة في صنعاء وأنه لديه القدرة على تحديد مكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في أي وقت يريده.

ودون “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الحوثي بعد تهديده للإمارات:”شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا، مصادري حتى في صنعاء.”

شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا…مصادري حتى في صنعاء….

لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2019

وتابع:”لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته.”

وقال ضاحي في تغريدة أخرى ردا على تهديد عبدالملك الحوثي لمحمد بن زايد:”كان الجرذ الحوثي يحتل اليمن 100 %واليوم يعيش الحوثي وجرذانه في مساحة 23%من الارض اليمنية خائفا ترتعد فرائصه ..اذا لم تكن هذه ضربة موجعة وهزيمة ساطعة له وإلا ماذا تعني؟”

كان الجرذ الحوثي يحتل اليمن 100 %واليوم يعيش الحوثي وجرذانه في مساحة 23%من الارض اليمنية خائفا ترتعد فرائصه ..اذا لم تكن هذه ضربة موجعة وهزيمة ساطعة له وإلا ماذا تعني ؟؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2019

وتسببت تغريدات الرجل الأمني الإماراتي المثير للجدل في سخرية واسعة منه، ورد عليه أحد النشطاء:”لو يشاء عبد الملك اغتيال ابن زايد بيغتاله بطيران مسير ولاتنسى مخابرات عبد الملك الذي جابو له مشاهد من مطار ابو ظبي”

لو يشتي عبد الملك اغتيال ابن زايد بيغتاله بطيران مسير ولاتنسى مخابرات عبد الملك الذي جابو له مشاهد من مطار ابو ظبي — Jack_Martin🇾🇪🇺🇸 (@Jack_yemen008) August 14, 2019

بينما أحرجه “فريد العولقي”:”هذا اعتراف رسمي وواضح انكم في الامارات لا تريدون استهداف عبدالملك الحوثي. ولذلك تضحكون على السعودية وتخونونها”

هذا اعتراف رسمي وواضح انكم في الامارات لا تريدون استهداف عبدالملك الحوثي.

ولذلك تضحكون على السعودية وتخونونها — فريد العولقي 🇾🇪 (@fared_alawlaqe) August 14, 2019

وطالبته “سحر عفاش” ساخرة بقصف المكان الذي يتواجد فيه الحوثي طالما أنه يمتلك إمكانيات تحديد موقعه، وتابعت “لتتخلصوا من زعيم المليشيات اللي لكم 5 سنوات تدعوا انكم تحاربوهم لكن من كلامك باين انكم متفقين و هم مجرد ذريعة لقتل اليمنيين”

طالما عندك هذه القدرات كلها

اقصفوا المكان اللي هو فيه و بكذا تتخلصوا من زعيم المليشيات اللي لكم 5 سنوات تدعوا انكم تحاربوهم.

لكن من كلامك باين انكم متفقين و هم مجرد ذريعة لقتل اليمنيين… — ❤سحر عفااش❤ (@marena_60) August 14, 2019

يشار إلى أنه في أوائل أغسطس الجاري قال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي إنه ينصح الإمارات بأن تَصدُق في خطتها بالانسحاب من اليمن، وذلك بعدما أعلنت أبو ظبي الشهر الماضي خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب قالت إنها “إستراتيجية وتكتيكية”.

وأكد الحوثي في كلمة تلفزيونية بثتها قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين وقتها، أن “استمرار الإمارات في العدوان وفي احتلال اليمن يشكل خطورة عليها، وهي تتحمل مسؤولية ذلك”.

وحذر الحوثي في كلمته النظام السعودي، وقال إنه سيقابل التصعيد بالتصعيد، وحذره ومن يقف وراءه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وتحدث عن ضربات موجعة لها تأثير كبير على السعودية وعلى من يقف وراءها.