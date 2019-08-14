الحرس الثوري الإيراني يمنع وقوع كارثة بشرية في مياه شط العرب .. ما الذي جرى؟

أنقذ الحرس الثوري الإيراني مساء الأربعاء 230 راكبا علقت سفينتهم أثناء رحلة بين مدينة خرمشهر الإيرانية والكويت.

وقال مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خرمشهر، نور الله أسعدي، إن السفينة الإيرانية علقت في منطقة منخفضة العمق في شط العرب، أثناء إبحارها نحو الكويت.

وصرح بأنه تم إنقاذ جميع ركاب السفينة “برليان” وهم سالمون، مشيرا إلى أنه تم استخدام 4 قوارب لسحب السفن وعبارتين اثنتين في عملية الإنقاذ.

وأكد أسعدي أن الجزر الذي حصل في المنطقة تسبب بالحادث.وفق RT

وبين المسؤول الإيراني أن “الحرس الثوري الإيراني” يسير رحلات سياحية بين إيران والعراق والكويت عبر شط العرب.