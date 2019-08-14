اسم الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر يتصدر “تويتر” بعد معلومات عن وفاته.. ما الحقيقة؟

نفى الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر الإنباء التي تحدثت عن وفاته، ووصفها بـ”إشاعة مغرضة”.

واعتبر الفنان الكويتي أن تلك الإشاعة “أمراً مؤسفاً ومؤلماً في الوقت ذاته لي ولمن حولي، لأنها لم تمسسني شخصياً، بل وصل ألمها إلى جميع أفراد عائلتي وكل محبّ لي”.

وقال عبدالقادر في تصريح لـصحيفة “الراي” الكويتية: “أنا إنسان مؤمن بأن الأعمار في يد الله سبحانه وتعالى، لكنني ما زلت إلى اليوم بحمد الله أتمتع بالصحة الجيدة والعافية”.

وأضاف: “في هذه الإشاعة كان هناك جانب أسعدني كثيراً، أنني وجدت (هاشتاق) باسمي تصدّر القائمة، ليصبح الرقم واحد، وغرّد الجميع في محبتي، مسترجعين في الوقت ذاته باقة من أغانيّ القديمة التي ما زالت راسخة في أذهانهم ومرتبطة بذكرياتهم مع تطرقهم إلى مشواري الغنائي الذي أعطيت فيه الكثير لأحصد اليوم. لذلك، أنا على قناعة تامة بأن ما أوصل (الهاشتاق) إلى التصدر هو محبة الناس لي (الله لا يحرمني منهم)”.