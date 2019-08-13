موقع إستخباراتي يكشف مفاجأة عن خطّة الإمارات لانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، عن جانبٍ من خطة الإمارات للإنقلاب الذي قامت به قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً في عدن وإسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ووفقاً للموقع فإنّ خطة الإمارات في عدن كانت إقالة الرئيس اليمني المؤيد للسعودية عبد ربه منصور هادي من منصبه وتعيين أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كرئيس مؤقت بدلاً منه.

ويقال إن خطة الإمارات حصلت على موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي.بحسب “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي

وأدت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن وإسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى خلط الأوراق العسكرية بشكل كبير في اليمن عموما وفي المحافظات الجنوبية تحديدا.

وطرحت سيطرة تلك القوات على عدن وانسحاب قوات الحكومة الشرعية منها، مزيدا من الأسئلة عن خريطة السيطرة على كامل التراب اليمني.

وهذه أبرز مناطق سيطرة مختلف القوى والفصائل العسكرية في اليمن.

مأرب: تسيطر الحكومة الشرعية سيطرة كاملة على محافظة مأرب، سوى أجزاء من مديريتي “صَرْواح” و”حريب القراميش” غرب المحافظة.

شبوة والجوف: وتتقاسم الحكومة الشرعية مع ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات النفوذ في محافظة شبوة، كما تسيطر على عدد من المديريات شرق ووسط وجنوب محافظة الجوف.

أبين: محافظة أبين التي توجد فيها قوات من الحزام الأمني المدعوم إماراتيا، هي الأخرى تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

لحج: كما تتقاسم الحكومة الشرعية السيطرة على محافظة لحج مع قوات الحزام الأمني.

المهرة: وتسيطر الحكومة الشرعية بالكامل على محافظة المَهرة التي تشهد وجودا متزايدا للقوات السعودية وسط رفض الأهالي.

الضالع: كما تسيطر قوات الحكومة الشرعية على معظم محافظة الضالع باستثناء مديرية دمت وأجزاء في مديريات قعطبة وجُبَن والحشا، التي ما زالت تسيطر عليها جماعة الحوثي.

أرخبيل سقطرى: محافظة أرخبيل سقطرى أيضا تحت سيطرة الحكومة الشرعية التي احتجت لدى مجلس الأمن الدولي على انتهاك الإمارات للسيادة اليمنية ونشر قواتها في الأرخبيل على نحو غير مبرر.

مناطق سيطرة الحوثيين: أما باقي مناطق اليمن فهي تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أبرزها العاصمة صنعاء (أمانة العاصمة)، وصعدة التي توصف بأنها معقل الحوثيين، وإب، وعمران وذمار وريمة والحديدة والمحويت والبيضاء وحَجَّة.