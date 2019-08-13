لواء سوري يتطاول على العائلة الحاكمة بالأردن ويهين الهاشميين.. ونائب أردني يتصدى له

فجر اللواء الدكتور بهجت سليمان سفير سوريا في الأردن سابقاً، موجة غضب كبيرة بين الأردنيين بعد تطاوله على العائلة الحاكمة بالأردن ردا على خطأ مذيعة بقناة أردنية وصفت جيش النظام السوري بـ”جيش الاحتلال”.

ونشر “سليمان” تغريدة حول ذلك الموضوع قائلا عبر حسابه في “تويتر”: “تلفزيون المملكة الهشيمية، يسمي قوات الجيش العربي السوري بقوات الاحتلال السوري”.

▪تلفزيون ( المملكةالهشيمية) :

▪يسمي قوات الجيش العربي السوري البطل التي تسحق الإرهابيين في جنوب إدلب ب

( قوات الإحتلال السوري)!!! — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) August 12, 2019

وتعمد اللواء السوري حذف (حرف الألف) من كلمة الهاشمية لإهانة العائلة الحاكمة، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل الأردنيين.

▪يبدو أن حذف حرف واحد ، أوجع الجار الشقيق.. عندما باتت ( الهاشمية ) : ( الهشيمية )

▪لماذا : لأن كلمة الحق توجع كثيرا. — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) August 13, 2019

وأثارت تغريدة بهجت سليمان حفيظة النائب الأردني، الذي اعتبر أن تغريدة سليمان هي رد الخطأ بالخطأ، ومحاولة لإهانة المملكة.

وأضاف خوري في تغريدة نشرها على حسابة في “تويتر” موجها كلماته لسليمان: “كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة حاول وفشل غيرك في فعلها”.

اللواء بهجت سليمان ردّ على الخطأ بخطأ مقصود، ومحاولة لإهانة المملكة الهاشمية. سوريا مع كل الجور الذي تعرضت له، لا ولم ولن تتعامل بالكيد والضغائن، *والذي يحبّ سوريا لا يمكنه أن يبغض الأردن*. كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة حاول وفشل غيرك في فعلها… — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) August 13, 2019

وكانت قناة ”المملكة “ التلفزيونية الأردنية الشهيرة، أعلنت اعتذارها عما ورد من خطأ وصفته بالغير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية، الأحد، الماضي.

وقالت في منشور على صفحتها على ”فيسبوك“: ”تود قناة المملكة أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية بالأمس، حيث وصف جيش الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطأ بـ (جيش الاحتلال السوري)، وقد تم محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ“.

https://www.facebook.com/AlMamlakaTV/posts/978285372517761

وجددت القناة بذات المنشور التزامها بالمهنية والموضوعية في تغطياتها ونشراتها الإخبارية وبرامجها، وتجدد اعتذارها عن أي لبس تسبب به هذا الخطأ غير المقصود.

https://www.youtube.com/watch?v=01iQ45Ka-0Q

وشن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على القناة الأردنية، وقالوا إن المذيعة لم تنطق غير الحق عندما قالت “جيش الاحتلال السوري” وهو كذلك حيث قتل بشار العباد ودمر البلاد.. حسب وصفهم.

ورغم اعتذار المحطة التلفزيونية الأردنية، لم يتوقف والجدل انضمت له أطراف سورية في بيروت أيضاً، وأحيانا في دمشق.