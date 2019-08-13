تامر حسني
تامر حسني
حياتنا

لهذا السبب اعتذر الفنان تامر حسني عن إحياء حفله بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي

كتب وطن
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اعتذر الفنان المصري عن حفله، الذي كان من المفترض إقامته في ، ضمن فعاليات مهرجان “صلالة السياحي”، الذي ينطلق بعد غد الخميس، 15 أغسطس.

وأعلن حسام حسني، الشقيق الأكبر، للنجم تامر حسني، ومدير أعماله، أن سبب الاعتذار يعود إلى عدم اكتمال الإجراءات اللازمة من جانب إدارة المهرجان.

وأصدر مدير أعمال تامر حسني في بيان صحفي جاء فيه: “إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم فى الحفل المقام يوم 15 أغسطس، ضمن فعاليات ، وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كل التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسنى”.

وأضاف: “تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف، وللأسف لم تتكمن الإدارة من إيجاد أى حلول، ولحرصنا على الوجود نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم إن شاء الله بأي جديد”.

بيان إعلامي الي كل الجماهير الغاليه الحبيبه في سلطنة عُمان و مدينه صلاله….. نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في…

Posted by Tamer Hosny on Tuesday, August 13, 2019

يذكر أن تامر حسني انتهى من تصوير فيلمه الجديد “الفلوس”، الذي كان من المفترض عرضه في موسم السينمائي الجاري، إلا أن ضيق الوقت حال دون عرضه.

وأعلن فريق عمل الفيلم أنه سيتم عرضه خلال موسم إجازة نصف العام السينمائي المقبل.

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