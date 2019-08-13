“شاهد” كيف ردّ المرتزق “علاونة” على رجل أعمال إماراتي طلب منه أن لا يسبّ عُمان باسم الإمارات والإعتذار لها؟؟

رفض المرتزق الأردني يوسف علاونة -الأجير لدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- طلب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور منه أن لا يتكلم بلسان الإمارات وأهلها، والإعتذار عن تهجمه على سلطنة عمان .

وخرج “علاونة” في فيديو للردّ على طلب “الحبتور”، نشره على “تويتر”، وهاجم فيه سلطنة عمان مجدداً.

وقال “علاونة” إنه سيواصل سبّ وشتم العُمانيين إرضاءً لأولياء نعمته في السعودية والإمارات.

وأضاف زاعماً أن الأمن العُماني منع صلاة عيد الأضحى يوم الأحد.

واتهم من أسماها “الأقلية” في سلطنة عمان بـ”محاولة فرض عقيدتها بالقوة” .

📸المرتزق #يوسف_علاونة يتهم الأمن العُماني بمنع صلاة #عيد_الأضحى يوم الأحد ويتهم من أسماها "الأقلية" في #سلطنة_عمان بـ"محاولة فرض عقيدتها بالقوة"‼



يبدو أنّ مُشغّلي هذا المرتزق راضون عن إساءاته وتطاوله على السلطنة❗ pic.twitter.com/TZrwiMm79j — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 13, 2019

وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور قال إنّ الحكومة والشعب الإماراتي يرفضون التصريحات المسيئة التي تصدر من “علاونة” في إشارةٍ منه الى تطاول “علاونة” على السلطان قابوس بن سعيد وأسرته الحاكمة في سلطنة عُمان.

ونشر “الحبتور” فيديو على حسابه في “تويتر”وقال: “نرفض أن يقوم أي شخص بالتهجم أو سبّ أي شخصية أو شعب بإسم الإمارات أو الحكام أو شعب الإمارات، فهذا ليس من عاداتنا أو تقاليدنا”.

وأضاف: “نرجو من الأستاذ يوسف علاونة وغيره ممن تسوغه نفسه التكلم بلسان الإمارات وأهلها، أن يمتنع عن ذلك ويعتذر ممن تهجم عليهم وان لا يتعدى حدود الأدب مرة ثانية”.

نرفض أن يقوم أي شخص بالتهجم أو سبّ أي شخصية أو شعب بإسم #الإمارات أو الحكام أو شعب الإمارات، فهذا ليس من عاداتنا أو تقاليدنا. نرجوا من الأستاذ #يوسف_علاونة وغيره ممن تسوغه نفسه التكلم بلسان الإمارات وأهلها، أن يمتنع عن ذلك ويعتذر ممن تهجم عليهم وان لا يتعدى حدود الأدب مرة ثانية. https://t.co/xZnlZsYo9m pic.twitter.com/RQnKak6Gg8 — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 12, 2019

وكان المرتزق علاونة وفي فيديو رصدته “وطن”، قال إن ولي نعمته محمد بن زايد الذي يسبح بحمده (تاج رأس) من المسلمين، و(داعس على رأس آل سعيد وبوسعيدي) في سلطنة عُمان- حسب قوله- شامتاً احد المعلقين الذين انتقدوا تطاوله على قيادات السلطنة ليطلق تلك الكلمات البذيئة بحق السلطان قابوس.

وأضاف المرتزق الاردني، أن ”ابن زايد يدعس وداعس ومدعوس، وبالنهاية تأتي تقبل يده، دخيلك كم درهم”، مطلقاً لفظاً خارجاً بحق السلطان قابوس بعد أن أفحمه المعلق واستفزه بالرد على تطاوله على قيادات سلطنة عمان, وهو ما بدا واضحاً في رد علاونة على المعلق العماني.

😡😡 وصلت به السفالة للاساءة لي مولانا السلطان قابوس وأسرته الكريمه،، لا بارك الله فيمن سكنك وصرف عليك لي تسئ لي عمان وسلطناها وشعبها. 🇴🇲 @_FALCON_01 pic.twitter.com/VdzyKthJke — ♚ ᵐᵃᶰˢᵒᵘʳ ♚ (@Mansour69696) August 9, 2019

وكان “علاونة” اعترف بلسانه أنه مرتزق للإمارات والسعودية، وأنهما يموّلانه للهجوم والتطاول على خصومهما.