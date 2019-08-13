شاهد| فتاة تقتحم المسرح وتفاجئ كاظم الساهر بالأحضان!

اقتحمت فتاةٌ تحمل العلم العراقي مسرحاً كان يُحيي الفنان العراقي كاظم الساهر في العاصمة التركية إسطنبول وقامت باحتضانه.

واستقبل الساهر ”المعجبة“ دون إرباك واحتضنها، أكثر من مرة، قبل أن يأتي أحد المعنيين ويطلب منها مغادرة المسرح.

ويقيم الفنان الساهر حفلًا غنائيًّا على مدى يومين في إسطنبول بمناسبة عيد الأضحى، إذ تقيم هناك جالية عراقية وسورية كبيرة.

يُشار إلى أنّ أغنية ”سلام عليك“ للفنان الراقي كاظم الساهر تعتبر بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، إذ تعتزم جهات في البرلمان التصويت عليها نشيدًا وطنيًّا.