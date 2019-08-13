فتاة تحتضن كاظم الساهر على المسرح
فتاة تحتضن كاظم الساهر على المسرح
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شاهد| فتاة تقتحم المسرح وتفاجئ كاظم الساهر بالأحضان!

كتب وطن
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اقتحمت فتاةٌ تحمل العلم العراقي مسرحاً كان يُحيي الفنان العراقي في العاصمة التركية إسطنبول وقامت باحتضانه.

واستقبل الساهر ”المعجبة“ دون إرباك واحتضنها، أكثر من مرة، قبل أن يأتي أحد المعنيين ويطلب منها مغادرة المسرح.

ويقيم الفنان الساهر حفلًا غنائيًّا على مدى يومين في إسطنبول بمناسبة عيد الأضحى، إذ تقيم هناك جالية عراقية وسورية كبيرة.

يُشار إلى أنّ أغنية ”سلام عليك“ للفنان الراقي كاظم الساهر تعتبر بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، إذ تعتزم جهات في البرلمان التصويت عليها نشيدًا وطنيًّا.

النشيد الوطني العراقي الثاني أغنية كاظم الساهر ،،، سلام عليك على رافديك !!! وموقف مع معجبة تصعد المسرح ،،

Posted by ‎عامر الكبيسي – Amer Alkubaisi‎ on Monday, August 12, 2019
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