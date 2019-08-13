“شاهد” صورة نادرة لوالدة السلطان قابوس.. والعُمانيون يترحمون عليها تزامنا مع أيام الحج المباركة

تداول ناشطون عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً نادرةً لوالدة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.
وتظهر في الصورة التي نشرها الكاتب المعروف عباس المسكري والدة السلطان “ميزون بنت أحمد بن علي المعشني”، مرتديةً زياً عُمانياً أصيلاً.
وعلق “المسكري” على الصورة بقوله:”المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وأبقاه، وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته”
وترحّم المغرّدون العمانيون على والدة السلطان، ودعوا لها بالمغفرة، في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة.
يشار إلى أن السيدة ميزون بنت أحمد علي المعشني، كانت الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور ووالدة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان سلطنة عمان.