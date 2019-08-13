“شاهد” صورة نادرة لوالدة السلطان قابوس.. والعُمانيون يترحمون عليها تزامنا مع أيام الحج المباركة

تداول ناشطون عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً نادرةً لوالدة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وتظهر في الصورة التي نشرها الكاتب المعروف عباس المسكري والدة السلطان “ميزون بنت أحمد بن علي المعشني”، مرتديةً زياً عُمانياً أصيلاً.

المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وأبقاه، وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/quy0Y7FdyU — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 12, 2019

وعلق “المسكري” على الصورة بقوله:”المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وأبقاه، وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته”

وترحّم المغرّدون العمانيون على والدة السلطان، ودعوا لها بالمغفرة، في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة.

رحمها الله،، وفي جنات الخلد

والدة نبض عمان وروحها حفظه الله وامد في عمره،، هي امّ كل نبض عماني ….. — The_mercury (@Themercury1) August 12, 2019

ربي يرحمها ويغفر لها ويجعل مسكنها الجنة

🤲🤲🤲🤲

أنجبت لنا احلى هدية

سلطان قلوبنا💞💞💞 امد الله في عمره بالصحة والعافية — اللبوة الشرسة (@purplelovelyro1) August 12, 2019

أسأل الله أن يعفو عنها ويغفر لها ويرحمها من واسعة رحمته

ويجعلها من أهل الجنة اللهم أمين🤲🏽 — ▪▫Moosa AL 7sni▫▪ (@Moosawy09) August 12, 2019

الله يرحمها ويغفر لها وسكنها الجنه وحعل قبرها روضه من رياض الجنه.

محبوبه من الجميع وقدمت الكثير من اعمال الخير لناس — عامر الكثيري (@alk_amer) August 13, 2019

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

تشرفت واسرتي بزيارة قبرها لقراءة الفاتحه على روحها الطاهره أمس واليوم في ولاية طاقة. — Mao (@MaoChiTong2) August 12, 2019

يشار إلى أن السيدة ميزون بنت أحمد علي المعشني، كانت الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور ووالدة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان سلطنة عمان.