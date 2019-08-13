“شاهد” رانيا يوسف وفستان العيد المثير.. هذه المرة التزمت “وكشفت عن فخذيها فقط” حتى لا تغضب المصريين

تعمدت الفنانة المصرية رانيا يوسف عدم تفويت مناسبة عيد الأضحى، دون إثارة جدل جديد بظهورها العاري المتكرر ونشرها صورا بفستاين جريئة.

هذه المرة ظهرت رانيا يوسف بإطلال جريئة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ارتدت فستانا بنفسجي اللون واتخذت وضعيات تصوير مثيرة وصفها ناشطون بـ”قلة أدب” وفجور.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على الممثلة المصرية رانيا يوسف واتهموهات بتعمد نشر الفجور وإثارة غرائز الشباب.

فيما سخر آخرون من رانيا يوسف وعقدوا مقارنة بين ظهورها السابق بالفستان الأسود الذي أحدث ضجة واسعة بسبب كشف أجزاء كثيرة من جسدها، وقالوا إنها التزمت هذه المرة “وكشفت عن فخذيها” فقط.. حسب وصفهم.

وباتت الممثلة المصرية محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الأخيرة مع الفستان الأسود الذي ارتدته خلال إحدى المناسبات الفنية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن نيابة 6 أكتوبر الجزئية في مصر، كانت قد أصدرت قرارا بشأن رانيا يوسف، في قضيتها المعروفة إعلاميا بـ “أزمة بطانة الفستان”، وقررت حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها.

وكانت البلاغات قد اتهمت يوسف بارتكاب “فعل فاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القُصر ونشر الرذيلة، التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري”، لظهورها بفستان شفاف.