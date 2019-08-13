رمي الجمرات - راقصة في سوق عكاظ
رمي الجمرات - راقصة في سوق عكاظ
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“شاهد” بينما الحجاج يرمون الجمرات .. تركي آل الشيخ يُحضر راقصات إلى “سوق عكاظ”!

كتب وطن
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أثار مشهد رقص فتاة وشاب على مسرح “سوق عكاظ” الذي تنظمه هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، غضباً واستنكاراً واسعاً من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

ويُظهر أحد الفيديوهات، فتاةً تؤدي وصلة رقص مع شاب على مسرح “سوق عكاظ” وأمام حشد كبير من السعوديين.

فيما بيّنت مقاطع أُخرى مشاركة فتيات إلى جانب شبان أداء رقصات شعبية وفلكلورية خلال “سوق عكاظ”.

واعتبر متابعون أن هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ، وبأوامر ولي العهد ، لم تُعطِ أي احترام لموسم الحج والأشهر الحُرُم، حيث لوحظ ارتفاع عدد الحفلات التي تُنظّم في السعودية مؤخراً.

ورأوا أنه من بعد شهر رمضان المبارك والحفلات الغنائية والمراقص لم تتوقف، وهذا يدل –وفق رأيهم- على أن السلطات السعودية تريد تغريب المجتمع وإفساده وتعويده وتطبيعه على المنكرات والاختلاط والتعري بمسمى الترفيه.

وذهب آخرون للقول إن هيئة الترفيه حريصة على إعادة العدية إلى عصر الجاهلية.

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