“شاهد” بينما الحجاج يرمون الجمرات .. تركي آل الشيخ يُحضر راقصات إلى “سوق عكاظ”!

أثار مشهد رقص فتاة وشاب على مسرح “سوق عكاظ” الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، غضباً واستنكاراً واسعاً من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

ويُظهر أحد الفيديوهات، فتاةً تؤدي وصلة رقص مع شاب على مسرح “سوق عكاظ” وأمام حشد كبير من السعوديين.

"حفلة الرقص في سوق عكاظ"

هيئة الترفيه لاتتوقف عن حفلات الرقص و الغناء في موسم الحج كما لم تتوقفها في رمضان لتتابع أوامر بن سلمان لتغريب المجتمع وانشغال الشعب

اللهم خلصنا من شر حفلات "اليوم الوطني" و "الجنادرية" !!! pic.twitter.com/rQZcURRHEz — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) August 13, 2019

فيما بيّنت مقاطع أُخرى مشاركة فتيات إلى جانب شبان أداء رقصات شعبية وفلكلورية خلال “سوق عكاظ”.

بما أن هيئة الترفيه حريصة على إعادتنا إلى الجاهلية…



فمن حقنا أن نتسائل..

هل كانت هذه الدبكة موجودة في الجاهلية؟

أم هي إضافة جديدة من الترفيه لرفد سوق عكاظ؟



فعاليات #سوق_عكاظ ضمن #موسم_الطائف في العشر الأولى من ذي الحجة.@TaifSeason pic.twitter.com/zdockfmPfZ — التفريط (@TAFRIT_KSA) August 6, 2019

واعتبر متابعون أن هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ، وبأوامر ولي العهد محمد بن سلمان، لم تُعطِ أي احترام لموسم الحج والأشهر الحُرُم، حيث لوحظ ارتفاع عدد الحفلات التي تُنظّم في السعودية مؤخراً.

ورأوا أنه من بعد شهر رمضان المبارك والحفلات الغنائية والمراقص لم تتوقف، وهذا يدل –وفق رأيهم- على أن السلطات السعودية تريد تغريب المجتمع وإفساده وتعويده وتطبيعه على المنكرات والاختلاط والتعري بمسمى الترفيه.

وذهب آخرون للقول إن هيئة الترفيه حريصة على إعادة العدية إلى عصر الجاهلية.