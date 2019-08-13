“شاهد” بعدما وصلت به “السفالة” للاساءة للسلطان قابوس وأسرته.. ماذا قال رجل أعمال إماراتي عن المرتزق “علاونة”؟

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إنّ الحكومة والشعب الإماراتي يرفضون التصريحات المسيئة التي تصدر من المرتزق الأردني يوسف علاونة في إشارةٍ منه الى تطاول “علاونة” على السلطان قابوس بن سعيد وأسرته الحاكمة في سلطنة عُمان.

ونشر “الحبتور” فيديو على حسابه في “تويتر”وقال: “نرفض أن يقوم أي شخص بالتهجم أو سبّ أي شخصية أو شعب بإسم الإمارات أو الحكام أو شعب الإمارات، فهذا ليس من عاداتنا أو تقاليدنا”.

وأضاف: “نرجو من الأستاذ يوسف علاونة وغيره ممن تسوغه نفسه التكلم بلسان الإمارات وأهلها، أن يمتنع عن ذلك ويعتذر ممن تهجم عليهم وان لا يتعدى حدود الأدب مرة ثانية”.

نرفض أن يقوم أي شخص بالتهجم أو سبّ أي شخصية أو شعب بإسم #الإمارات أو الحكام أو شعب الإمارات، فهذا ليس من عاداتنا أو تقاليدنا. نرجوا من الأستاذ #يوسف_علاونة وغيره ممن تسوغه نفسه التكلم بلسان الإمارات وأهلها، أن يمتنع عن ذلك ويعتذر ممن تهجم عليهم وان لا يتعدى حدود الأدب مرة ثانية. https://t.co/xZnlZsYo9m pic.twitter.com/RQnKak6Gg8 — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 12, 2019

وكان المرتزق علاونة وفي فيديو رصدته “وطن”، قال إن ولي نعمته محمد بن زايد الذي يسبح بحمده (تاج رأس) من المسلمين، و(داعس على رأس آل سعيد وبوسعيدي) في سلطنة عُمان- حسب قوله- شامتاً احد المعلقين الذين انتقدوا تطاوله على قيادات السلطنة ليطلق تلك الكلمات البذيئة بحق السلطان قابوس.

وأضاف المرتزق الاردني، أن ”ابن زايد يدعس وداعس ومدعوس، وبالنهاية تأتي تقبل يده، دخيلك كم درهم”، مطلقاً لفظاً خارجاً بحق السلطان قابوس بعد أن أفحمه المعلق واستفزه بالرد على تطاوله على قيادات سلطنة عمان, وهو ما بدا واضحاً في رد علاونة على المعلق العماني.

😡😡 وصلت به السفالة للاساءة لي مولانا السلطان قابوس وأسرته الكريمه،، لا بارك الله فيمن سكنك وصرف عليك لي تسئ لي عمان وسلطناها وشعبها. 🇴🇲 @_FALCON_01 pic.twitter.com/VdzyKthJke — ♚ ᵐᵃᶰˢᵒᵘʳ ♚ (@Mansour69696) August 9, 2019

وغالباً ما يطلق علاونة تغريدات وتصريحات يتطاول فيها على سلطنة عمان، وينتقد فيها دورها البارز في رأب الصدع بالقضايا والازمات سواء في الإقليم أو على مستوى العالم، وآخرها ما يتعلق بالتوتر بين إيران وأمريكا.

وادعى “علاونة” أن سلطنة عمان تسعى لإنقاذ إيران من “مصيرٍ محتوم”، وأنها لا تريد إيران ضعيفة وخاسرة في هذه المواجهة. حسب قوله

وفي إشارةٍ إلى سلطنة، قال المرتزق الأردني إنّ “اصدقاء إيران أو المتلهفين على بقاء النظام الإيراني، يريدون استمرار إيران لكي تضعف السعودية”.

ولفت إلى زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى طهران مؤخراً. وقال إن العمانيين يقولون للإيرانيين “إنحنوا للعاصفة وتنازلوا”.

وكان “علاونة” اعترف بلسانه أنه مرتزق للإمارات والسعودية، وأنهما يموّلانه للهجوم والتطاول على خصومهما.