حساب مموّل إماراتياً يزعم اعتقال خطباء في سلطنة عمان بسبب صلاتهم العيد “الأحد”.. عُمانيون فضحوه وكشفوا كذبه

في سياق الحملة المتواصلة للإساءة إلى سلطنة عمان، والتي يتصدرها كُتّاب وحسابات ممولّة إماراتياً وبعضها الآخر سعودياً، عادَ حساب “اليمن الآن” لبثّ إشاعات وأخبار مضللة وكاذبة، مستغلاً موعد عيد الأضحى المبارك في السلطنة، والذي وافقَ أمس الإثنين.

ونشر الحساب المشبوه تغريدةً تطاول فيها على مفتي السلطنة الشيخ على خطباء وأئمة سُنّة؛ أحمد الخليلي، وزعم أنه تمّ إلقاء القبض بسبب صلاتهم عيد الأضحى وفق تقويم مكة المكرمة.حسب ادعاءاته الكاذبة

بموجب فتوى الإباضي الشيعي أحمد الخليلي..

حكومة #سلطنة_عمان تلقي القبض على خطباء والأئمة السنة لسبب صلاتهم لعيد الأضحى وفق تقويم مكة المكرمة، وقد اعلنت السطات العمانية ان شهر ذو القعدة مكتمل 30 يوماً pic.twitter.com/l6NJxbNvdz — اليمن الآن (@ALyemennow) August 12, 2019

وجاءت مزاعم حساب “اليمن الآن” المموّل إماراتياً، في إطار حملة مسعورة لإظهار أن سلطنة عمان خالفت السعودية في إعلان موعد عيد الأضحى هذا العام، على الرّغم من أن مركز الفلك الدولي أكد أنه تم رصد هلال ذي الحجة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، وأن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.

وردّ حساب “الشاهين” العماني الشهير بموقع “تويتر” على صاحب حساب “اليمن الآن” المدعو حذيفة الأميري، قائلاً: “سقطت ورقتك يا حذيفة الأميري صاحب الحساب المأجور.فلا انت بسعودي وحاشا شرفاء المملكة عنك.ولم تعد يمنياً وحاشا شعب اليمن عن الإساءة لعمان.مجرد صعلوك تم تزويده من مخابرات أبوظبي بما يحتاج من دعم فني .وقالوا له بعد أن تستقر الأمور سنمنحك الجنسية والدراهم وشرف السلام على دحلان”.

سقطت ورقتك يا حذيفة الأميري صاحب الحساب المأجور

فلا انت بسعودي وحاشا شرفاء المملكة عنك

ولم تعد يمنياً وحاشا شعب اليمن عن الإساءة لعمان

مجرد صعلوك تم تزويده من مخابرات أبوظبي بما يحتاج من دعم فني

وقالوا له بعد أن تستقر الأمور سنمنحك الجنسية والدراهم وشرف السلام على دحلان https://t.co/A4z6na8JWK — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 12, 2019

من جهته، وجّه الكاتب العُماني حمد بن سالم رسالةً شديدة اللهجة للحساب المشبوه المتطاول على السلطنة وقادتها بقوله: “بإذن لله أيها المأجور ستندم على هذا الإفتراء العظيم في الدنيا قبل الآخرة، وعُمان وعلماؤها يشهد لهم البعيد قبل القريب أنهم لا يفرطون في شرع الله ولولا نقاء سريرة أهل عُمان لما ظلت صامدة صمود الجبال أمام أعتى جبابرة البطش والطغيان ولكنها محروسة بدعاء رسول الله “ص”.

🌿بإذن لله أيها المأجور ستندم على هذا الإفتراء العظيم في الدنيا قبل الآخرة، وعُمان وعلماؤها يشهد لهم البعيد قبل القريب أنهم لا يفرطون في شرع الله ولولا نقاء سريرة أهل عُمان لما ظلت صامدة صمود الجبال أمام أعتى جبابرة البطش والطغيان ولكنها محروسة بدعاء رسول الله "ص" 🌿 https://t.co/iLdA6WFfOW — كاتب/حمد بن سالم 🇴🇲 {قابوس تزهو بك الأمجاد} (@HSalalawi) August 12, 2019

وردّ مغردون عمانيون على ما جاء في التغريدة التي نشرها “اليمن الآن” وكذبوها، مؤكدين أن أحداً لم يُصلي في السلطنة صلاة العيد يوم الاحد، وأن ابناء عمان ملتزمون بما صدر عن المفتي الشيخ أحمد الخليلي.

أنا من صلاله.والناس يوم الأحد كانت

تشتري مستلزمات العيد ليوم الأثنين.

يعني لم يذهب أحد لصلاة أبدا يوم الأحد ليعتقل.

وأمس كان يصلي الشيعي والسني.

والأباضي وكل المذاهب إجتمعت لصلاة

العيد.. وبعد الإنتهاء تبادلوا التهاني والتبريكات.

السلطنة نسيج متماسك يأبى الإنقسام.#سلطنة_عمان 🇴🇲 — 👑قابوس نور الوطن👑 (@bint_qaboos2) August 13, 2019

الحمد لله صلينا العيد اليوم وعيدنا ولله الحمد

فالمغرب العربي صلوا صلاة العيد اليوم وباكستان وبنغلاديش وإيران والهند وغيرها من بلاد المسلمين

صلينا جميعنا كلاً على رؤية الهلال في دولته

ولله الحمد والمنه

فلا السعوديه فريضه من فرائض الإسلام ولا نحن نتبع احد غير دولتنا فهي المصداقية — دار السلاطين (@SAlsharqia2) August 12, 2019

حتى سطور تغريدتك تكذبك وتفضحك ..إباضي شيعي 😂😂😂

المهم ما علينا

انا سني وقل ما تشاء عن الشيخ أحمد الخليلي او عن الإباضيه بإنهم شيعه

فانا سني إباضي شيعي إذاً انا عماني يكره الطائفية وجميعنا ندين بدين الإسلام وكلنا دمنا عماني

اما بخصوص الأمور الداخلية والخارجية فدولتنا كفيله بحلها — دار السلاطين (@SAlsharqia2) August 12, 2019

يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي يسيء فيها “اليمن الآن” لسلطنة عمان، إذ دأب على ترويج الأكاذيب وتلفيق الإتهامات للسلطنة بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة الى الحوثيين في اليمن عبر حدود السلطنة.

وكان الاعلامي العُماني المختار الهنائي قال إن هذا الحساب المسيء للسلطنة “لا يمثل إخواننا في اليمن الشقيق، وحسب المعلومات هو يدار من قبل صحفي يمني مستأجر يدعى حذيفة الأميري ومقره للأسف الشديد في الرياض”.