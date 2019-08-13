حساب مموّل إماراتياً يزعم اعتقال خطباء في سلطنة عمان بسبب صلاتهم العيد “الأحد”.. عُمانيون فضحوه وكشفوا كذبه
في سياق الحملة المتواصلة للإساءة إلى سلطنة عمان، والتي يتصدرها كُتّاب وحسابات ممولّة إماراتياً وبعضها الآخر سعودياً، عادَ حساب “اليمن الآن” لبثّ إشاعات وأخبار مضللة وكاذبة، مستغلاً موعد عيد الأضحى المبارك في السلطنة، والذي وافقَ أمس الإثنين.
ونشر الحساب المشبوه تغريدةً تطاول فيها على مفتي السلطنة الشيخ على خطباء وأئمة سُنّة؛ أحمد الخليلي، وزعم أنه تمّ إلقاء القبض بسبب صلاتهم عيد الأضحى وفق تقويم مكة المكرمة.حسب ادعاءاته الكاذبة
وجاءت مزاعم حساب “اليمن الآن” المموّل إماراتياً، في إطار حملة مسعورة لإظهار أن سلطنة عمان خالفت السعودية في إعلان موعد عيد الأضحى هذا العام، على الرّغم من أن مركز الفلك الدولي أكد أنه تم رصد هلال ذي الحجة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، وأن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.
وردّ حساب “الشاهين” العماني الشهير بموقع “تويتر” على صاحب حساب “اليمن الآن” المدعو حذيفة الأميري، قائلاً: “سقطت ورقتك يا حذيفة الأميري صاحب الحساب المأجور.فلا انت بسعودي وحاشا شرفاء المملكة عنك.ولم تعد يمنياً وحاشا شعب اليمن عن الإساءة لعمان.مجرد صعلوك تم تزويده من مخابرات أبوظبي بما يحتاج من دعم فني .وقالوا له بعد أن تستقر الأمور سنمنحك الجنسية والدراهم وشرف السلام على دحلان”.
من جهته، وجّه الكاتب العُماني حمد بن سالم رسالةً شديدة اللهجة للحساب المشبوه المتطاول على السلطنة وقادتها بقوله: “بإذن لله أيها المأجور ستندم على هذا الإفتراء العظيم في الدنيا قبل الآخرة، وعُمان وعلماؤها يشهد لهم البعيد قبل القريب أنهم لا يفرطون في شرع الله ولولا نقاء سريرة أهل عُمان لما ظلت صامدة صمود الجبال أمام أعتى جبابرة البطش والطغيان ولكنها محروسة بدعاء رسول الله “ص”.
وردّ مغردون عمانيون على ما جاء في التغريدة التي نشرها “اليمن الآن” وكذبوها، مؤكدين أن أحداً لم يُصلي في السلطنة صلاة العيد يوم الاحد، وأن ابناء عمان ملتزمون بما صدر عن المفتي الشيخ أحمد الخليلي.
يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي يسيء فيها “اليمن الآن” لسلطنة عمان، إذ دأب على ترويج الأكاذيب وتلفيق الإتهامات للسلطنة بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة الى الحوثيين في اليمن عبر حدود السلطنة.
وكان الاعلامي العُماني المختار الهنائي قال إن هذا الحساب المسيء للسلطنة “لا يمثل إخواننا في اليمن الشقيق، وحسب المعلومات هو يدار من قبل صحفي يمني مستأجر يدعى حذيفة الأميري ومقره للأسف الشديد في الرياض”.