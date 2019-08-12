ناصر الدويلة يحذر السلطان قابوس من أمر خطير قادم: “العين على عُمان”

حذر السياسي الكويتي وعضو مجلس الشورى السابق ناصر الدويلة، السلطات في سلطنة عُمان من الفوضى والاضطراب الكبير في اليمن، والذي قد ينتهي بانفصال الجنوب ومنح المهرة الحدودية مع عُمان للسعودية.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن الوضع في اليمن أصبح بورصة توقعات مضطربة “وأعتقد أن أصعب الاحتمالات أصبح ممكنا في هذه الظروف”

الوضع في اليمن اصبح بورصة توقعات مضطربه و اعتقد ان اصعب الاحتمالات اصبح ممكنا في هذه الظروف و بحسب منهجي في التوقع فان اسوأ الاحتمالات التالي :

انفصال جنوب اليمن .مع بقاء هادي رئيس للجنوب

يستقيل الاحمر و يعين احد الضباط المتواطئين كرئيس للشمال

تمنح المهره للسعوديه

العين على عمان! — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 11, 2019

وتابع أنه بحسب منهجه في التوقع فإن أسوأ الاحتمالات ستكون بانفصال جنوب اليمن مع بقاء هادي رئيس للجنوب.

وأضاف السياسي الكويتي متابعا توقعاته ومحذرا سلطنة عُمان:”يستقيل الاحمر و يعين أحد الضباط المتواطئين كرئيس للشمال، تمنح المهره للسعودية، العين على عمان!”

ويتزامن هذا مع تسارع الأحداث في اليمن، حيث أقر وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، بنجاح ما وصفها بـ” المحاولة الانقلابية الفاشلة”، التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في عدن، مؤكدا أنها قضت على ما تبقى من سيادة الحكومة الشرعية.

وقال المسيري في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية “تويتر”: “السعودية صمتت على ما جرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد، وصمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم يكن موقفا”.

وأكد أن قوات الانتقالي الجنوبي كانت مدعومة من 400 عربة إماراتية، مؤكدا أنها لن تكون المعركة الأخيرة “نقر بالهزيمة ونبارك للإمارات بالانتصار علينا، لكنها لن تكون المعركة الأخيرة، و400 عربة إماراتية شاركت في المعركة ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية”.

وفي تناقض واضخح للموقف الإماراتي شدد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات عقدها مع الملك السعودي اليوم الاثنين، في جدة، على أن “الإمارات والسعودية تقفان في خندق واحد بمواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة”.

ودعا بن زايد الفرقاء في اليمن إلى اغتنام فرصة الحوار في السعودية، وتغليب لغة العقل والحوار.

بينما أكد وزراء ومسؤلون في حكومة هادي أن الإمارات هي من تقف وراء الانقلاب في عدن ودعم الانفصاليين بالمال والسلاح.