أحمد الميسري
أحمد الميسري
Videoالهدهد

“شاهد” وزير الداخلية اليمني يبارك للإمارات “النصر المبين” في عدن ويتهم السعودية بالصمت على ذبح الشرعية

كتب وطن
0

بارك وزير الداخلية اليمني، نائب رئيس الحكومة، ، “بالنصر المبين” لدولة الإمارات في ، التي انقلبت على الحكومة الشرعية بقيادة عبدربه منصور هادي.

ووجه الميسري كلمته إلى الجنود الذين “أبلوا بلاء حسنا” في عدن، في مواجهة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال: “نقر بالهزيمة ونبارك للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا”.

واعتبر الميسري أن ما حدث هو محاولة انقلابية للانقضاض على “ما تبقى من سيادة الدولة”.

واتهم الميسري، مؤسسة الرئاسة والسعودية بالصمت إزاء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على الحكومة اليمنية في مدينة عدن.

وقال الميسري، في مقطع فيديو، إن مؤسسة الرئاسة اليمنية لم تكن موفقة في صمتها المريب عما حدث ويحدث في عدن.

كما انتقد على صمتها 4 أيام، “وشريكنا في التحالف (الإمارات) يذبحنا من الوريد إلى الوريد”.

وحسب الميسري، فإنه كان يتحدث في مقطع الفيديو من عدن، قبل أن تنقلهم طائرة سعودية إلى السبت.

وكشف أن 400 عربة إماراتية يقودها مأجورون نزلت شوارع عدن، وشاركت في المواجهات، و”نحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية”.

وأضاف أن قادة المقاومة تصدوا للمحاولة الانقلابية الناجحة التي أدت إلى القضاء على ما تبقى من سيادة الدولة.

وتوعد بأن “هذه المعركة لن تكون الأخيرة، وأنهم لن يتركوا الوطن للعابثين”.

وشبه الميسري، نهب مسلحي “الانتقالي الجنوبي”، لمنازل القيادات المخالفة بما فعله الحوثيون.

وقال إن “التشابه بين السلوكين يؤكد أن المشكاة واحدة”.

ودعا أنصار الشرعية إلى الإبقاء على جذوة الحرية في صدورهم، وعدم الانبطاح لأصحاب المشروع الهدام، والتمسك بقيم الحق والعدالة والعيش المشترك.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حكومة هادي تبحث نقل العاصمة إلى المهرة عقب سيطرة رجل ابن زايد على عدن

الهدهد

“شاهد” أول فيديو يوثق لحظة دخول القوات الانفصالية وميليشيات الإمارات إلى…

الهدهد

“مجتهد” يكشف تفاصيل المخطط “الإماراتي السعودي” الجديد…

الهدهد

وزير يمني بارز يوجه اتهاما صريحا لمحمد بن زايد بقيادة الانقلاب في عدن: الوضع لم يعد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.