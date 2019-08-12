“شاهد” وزير الداخلية اليمني يبارك للإمارات “النصر المبين” في عدن ويتهم السعودية بالصمت على ذبح الشرعية

بارك وزير الداخلية اليمني، نائب رئيس الحكومة، أحمد الميسري، “بالنصر المبين” لدولة الإمارات في عدن، التي انقلبت على الحكومة الشرعية بقيادة عبدربه منصور هادي.

ووجه الميسري كلمته إلى الجنود الذين “أبلوا بلاء حسنا” في عدن، في مواجهة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال: “نقر بالهزيمة ونبارك للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا”.

واعتبر الميسري أن ما حدث هو محاولة انقلابية للانقضاض على “ما تبقى من سيادة الدولة”.

واتهم الميسري، مؤسسة الرئاسة والسعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على الحكومة اليمنية في مدينة عدن.

وقال الميسري، في مقطع فيديو، إن مؤسسة الرئاسة اليمنية لم تكن موفقة في صمتها المريب عما حدث ويحدث في عدن.

كما انتقد السعودية على صمتها 4 أيام، “وشريكنا في التحالف (الإمارات) يذبحنا من الوريد إلى الوريد”.

وحسب الميسري، فإنه كان يتحدث في مقطع الفيديو من عدن، قبل أن تنقلهم طائرة سعودية إلى الرياض السبت.

وكشف أن 400 عربة إماراتية يقودها مأجورون نزلت شوارع عدن، وشاركت في المواجهات، و”نحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية”.

وأضاف أن قادة المقاومة تصدوا للمحاولة الانقلابية الناجحة التي أدت إلى القضاء على ما تبقى من سيادة الدولة.

وتوعد بأن “هذه المعركة لن تكون الأخيرة، وأنهم لن يتركوا الوطن للعابثين”.

وشبه الميسري، نهب مسلحي “الانتقالي الجنوبي”، لمنازل القيادات المخالفة بما فعله الحوثيون.

وقال إن “التشابه بين السلوكين يؤكد أن المشكاة واحدة”.

ودعا أنصار الشرعية إلى الإبقاء على جذوة الحرية في صدورهم، وعدم الانبطاح لأصحاب المشروع الهدام، والتمسك بقيم الحق والعدالة والعيش المشترك.