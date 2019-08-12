حارس بارات دبي ضاحي خلفان يدعو لاقتلاع الحكومة الشرعية ما لم “تعتذر” للإمارات ويكشف لأجل من تدخلت بلاده هناك!

شن حارس بارات دبي، ونائب قائد شرطتها، ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، زاعماً أن بلاده لم تتدخل في اليمن من أجل (الشرعية).!

وهاجم حارس بارات دبي ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات “الشرعية” في اليمن، مشددا على ضرورة أن “نقلعها” إذا لم تعتذر رسميا “عما توجهه لنا من عبارات الخيانة”.

وقال خلفان إن مشاركة الإمارات في حرب اليمن، “ليست من أجل الشرعية .. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة”!

والله ان هادي وشرعيته ما يسوون عندنا جندي اماراتي…. مشاركتنا ليست من اجل الشرعية ..مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة…هذا ما اعرفه انا….عيل من اجل هادي وموظفيه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وتساءل خلفان في فورة غضب قائلا: “هؤلاء يستحقون أن يضحى من أجلهم؟”، موجها “للشرعية” في اليمن نصيحة مفادها “أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة”.

أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالامارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة…. انصحها انا نصيحة شخصية طبعا…لا احد يقول لي انت محسوب على جهة..والله رايي الشخصي… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وفي نفس التغريدة، شدد نائب قائد شرطة دبي على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وقال في هذا الصدد “أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا…لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة..والله رأيي الشخصي..”.

أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالامارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة…. انصحها انا نصيحة شخصية طبعا…لا احد يقول لي انت محسوب على جهة..والله رايي الشخصي… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وكان خلفان افتتح سلسلة تغريداته العنيفة ضد “الشرعية” في اليمن بتعليق يقول: “إذا فسد وزير داخلية في أي بلد فسدت كل الأجهزة الأخرى”.

وكان أحمد الميسري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، انتقد بشدة الإمارات على خلفية الأحداث الأخيرة الدامية في عدن، وأشار في السياق إلى أن “أكثر من 400 عربة تابعة للإمارات جالت في شوارع عدن وكانت محملة بالذخائر والأسلحة ويقودها المأجورون، ونحن قاتلناهم بأدوات بدائية”.

واتهم الميسري الإمارات بالمسؤولية عما حدث في عدن، وبارك لها في لهجة ذات مغزى، ما وصفه بـ”النصر المبين” في عدن.