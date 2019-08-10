وسم “الإمارات تحرق عدن” يتصدر تويتر عقب نجاح انقلاب الانفصاليين بقيادة “بن بريك” المدعوم من أبوظبي

تصدر وسم “#الامارات_تحرق_عدن” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، عقب إعلان ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن والذي يقوده رجل ابن زايد هاني بن بريك أنهم سيطروا على القصر الرئاسي في عدن.

عاجل: بالفيديو



مليشيات المجلس الانتقالي تقوم بإحراق مطعم بلدي بتهمة ان مالكة شمالي

مطعم بلدي يقع بمديرية #كريتر منطقة صيرة بالقرب من قصر المعاشيق ..#الامارات_تحرق_عدن pic.twitter.com/FvugZCxmsI — عدن اليوم (@aden_2day) August 10, 2019

وقالت الحكومة اليمنية إن الانفصاليين الجنوبيين نفذوا انقلابا مدعوم من الإمارات على الحكومة المعترف بها دوليا.

وأكد العديد من النشطاء والساسة عبر الوسم عن وقوف الإمارات ومحمد بن زايد وراء هندسة هذا الانقلاب وإدارته.

وزير الإعلام اليمني: ما حدث في #عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات انقلاب آخر على الشرعية .. والشعب اليمني لن ينسى الظلم والجور وكل المؤامرات والدسائس التي حيكت وتحاك له ..#الحزام_الأمني #اليمن_مقبرة_الغزاة #الامارات_تحرق_عدن #اليمن — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 10, 2019

الامارات تبحث عن الخونه لتدعمهم و تنفذ اجندتها#الامارات_تحرق_عدن — حمد النعيمي (@hamadaln3imi) August 10, 2019

القوات.السعودية والسودانية انقلبت على الحماية الرئاسية وغدرت بهم من الداخل.

ذكرني هذا بموقف السفير السعودي قبيل سقوط صنعاء. كان في الجراف في المقر السياسي لانصار الله. #الامارات_تحرق_عدن — 🇾🇪صالح العجي 🇺🇸 (@s_alajji) August 10, 2019

وحققت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا تقدما ميدانيا في أحياء ومناطق من محافظة عدن جنوب اليمن بعد معارك مع قوات الحكومة.

وأضافت مصادر مطلعة أن أفراد معسكر بدر التابع للحكومة الشرعية في مديرية خور مكسر، انسحبوا بعد هجوم كبير شنه مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

نجحت #الامارات في حشر #محمد_بن_سلمان في الزاوية

وايضاً احراج #السعودية امام العالم واسقاط كل مبررات تدخلها في اليمن بعذر استعادة "الشرعية" وغيرها.



هل انتهت عاصفة الوهم ؟!#الإمارات_تخون_السعودية #الامارات_تحرق_عدن — اسماعيل المؤيد 🇾🇪 (@esmael_almoayed) August 10, 2019

كما انسحبت قوات اللواء الثالث حماية رئاسية التابع للحكومة الشرعية من معسكرها في جبل حديد.

تقتلوا القتيل و تمشوا في جنازته#الامارات_تحرق_عدن https://t.co/8EXh1qgX8Q — Imam Elgamel (@ElgamelImam) August 10, 2019

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط قصر معاشيق الرئاسي بعد تقدم أحرزه مسلحو الحزام الأمني.

وقالت إن مدرعات سعودية شوهدت وهي تغادر منطقة معاشيق حيث القصر الرئاسي في كريتر بعدن. وقد وجهت وزارة الصحة نداء لتمكين طواقمها الطبية من الوصول إلى الجرحى والقتلى في عدن.

#الامارات_تحرق_عدن



عاهرة العرب تحالفت مع السعودية فضاعت صنعاء وتحالفت مع الحوثي فضاعت عدن وستتحالف مع ايران لتضيع السعودية ..



موقع الخبر اليمني/ عاجل| مدرعات سعودية تغادر منطقة معاشيق قرب القصر الرئاسي في كريتر بعدن — Monkez Elkenana (@khaledk11522924) August 10, 2019

وكانت قوات الحزام الأمني قد سيطرت فجر اليوم السبت على معسكر اللواء الرابع الرئاسي في مديرية دار سعد شمال عدن، بعد معارك عنيفة مع قوات اللواء.

من جهته، وصف نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي المواجهات المسلحة في عدن بانقلاب يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

لعنة الله على الظالمين

وحفظ الله اليمن من كيد الكائدين#الامارات_تحرق_عدن — أبوسيرين (@abosereen2016) August 10, 2019

ونقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية على تويتر عن الحضرمي قوله إن ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية ​التي جاء التحالف إلى اليمن بهدف استعادتها ودعمها، بعد انقلاب الحوثي عام 2014.

وفي السياق نفسه، قال وزير الدولة في الحكومة اليمنية عبد الغني جميل إن ما يجري في عدن وقبله في صنعاء كان بدعم وتمويل من الإمارات، وأضاف أن السيناريو المدعوم إماراتيا طبق بحذافيره شمالا وجنوبا بمزاعم طرد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب الإصلاح.

وقال مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت إن عدن أصبحت الآن واقعيا بيد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، برضا سعودي إماراتي، وتحدث عن مفاوضات لتسليم عدن للمجلس.

واعتبر أن انسحاب المدرعات السعودية من أمام قصر معاشيق الرئاسي في عدن تعني أن السعودية تشرف على عملية انقلاب على الشرعية، وتسلم الوضع إلى جهة جديدة غير الحكومة الشرعية هي قيادة المجلس الانتقالي والحزام الأمني، وبالتالي فإن السلطات المحلية والوزراء في الحكومة أصبحوا في حكم المنعدم.